Eckert & Ziegler verdient zum Jahresauftakt weniger

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat trotz gestiegener Umsätze zum Jahresstart einen Gewinneinbruch verkraften müssen. Das Unternehmen profitierte zwar von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische und industrielle Anwendungen, doch Abschreibungen sorgten im ersten Quartal für einen kräftigen Ergebnisrückgang. Auch belastete ein schlechterer Mix mit dem Verkauf von weniger profitablen Produkten.

Der Kurs der im Nebenwerteindex SDax notierten Aktie gab in der Frühe um mehr als dreieinhalb Prozent nach. Bis zum späten Vormittag dämmte das Papier indes seine Verluste ein und stand zuletzt moderat im Plus. Seit Anfang April ist das Papier auf Erholungskurs, nachdem es zuvor nach einem düsteren Jahresausblick der Berliner auf ein Tief seit dem vergangenen November eingeknickt war. Seit Jahresbeginn steht das Papier inzwischen wieder im Plus, wenn auch nur hauchdünn.