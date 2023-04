Die Big Tech-Aktien aus dem Nasdaq Alphabet, Microsoft und Meta sind stark gestiegen nach Vorlage ihrer Quartalszahlen - aber dennoch steigen die US-Indizes der Wall Street nicht mehr. Die Ausnahme war gestern der Nasdaq, aber das lag nur an Microsoft, das dem Index +114 Punkte bescherte, während der Index selbst insgesamt nur 81 Punkte zulegen konnte - ohne Microsoft wäre also auch der Tech-Index gefallen. Warum aber steigen die US-Aktienmärkte trotz der Anstiege der großen Tech-Aktien nicht mehr? Weil die Märkte nun endlich antizpieren, dass eine Rezession kommt und damit das Beste bereits hinter uns liegt. Noch bleiben die Usmätze stabil - aber die Margen werden deutlich schwächer: das sind klare Anzeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung. Nach den eigentlich ernüchternden Zahlen von Meta (Aktie dennoch nachbörslich +11%) ist heute Amazon an der Reihe, die Nummer drei im S&P 500 nach Gewichtung..

Hinweise aus Video:

1. First Republic Bank steckt in der Zwickmühle – Keiner will sie retten

2. China: Yuan überholt Dollar bei Transaktionen

Das Video "Nasdaq: Big Tech-Aktien steigen - aber Indizes nicht, warum?" sehen Sie hier..