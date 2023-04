Gold- und Kupferexplorer mit Riesenpotential noch unter dem Radar

HIGHLIGHTS VON ORESTONE MINING (TSX-V: ORS / WKN: A2DWW7)



• Management hält rund 30% aller Aktien



• Sehr niedrige Market Cap von nur 2,3 Mio. CAD bei lediglich 56,6 Mio. ausstehenden Aktien



• Bohrungen sollen bereits im Sommer starten



• Top Management mit exzellentem Track Record im Bergbaubusiness



• Bei vergangenen Bohrungen Goldgehalte von bis zu 7,05 g/t Gold (Bohrloch C20-03) und 0,51% Kupfer (Bohrloch C12-05)



• Zuletzt Insiderkäufe des CEO



• Produzierende Gold und Kupferminen in direkter Nachbarschaft



• Iamgold, Centerra Gold (Mt. Milligan!) und Newgold könnten bei Bohrerfolg ein Auge auf ORESTONE werfen



ORESTONE MINING hat sich die Rechte an der Captain Property bereits vor 15 Jahren gesichert und bereits die ersten erfolgreichen Bohrungen durchgeführt. Mit über 105 km2 ist ein riesiges Areal vorhanden.



Die Captain Property liegt in einem der besten Abbaugebiete für Gold/Kupferprojekte auf der Welt – dem sog. "Quesnel Trough“.



Das kanadische Unternehmen ORESTONE MINING kann auf seinem Captain Projekt mit Gold, Kupfer und Silber gleich drei begehrte Metalle vereinen. Die zu 100% eigene Liegenschaft befindet sich rund 30km nördlich der Weltklasse Gold- und Kupfermine Mt. Milligan von Centerra Gold und 40 Kilometer nördlich der Stadt Fort. St. James in British Columbia



Übersicht. In gelb die geografische Formation des Quesnel Trough. Quelle: Orestone Mining



Bislang wurden in die Liegenschaft rund 5,5 Mio. CAD von den Eigentümern investiert und 8.000m in 24 Bohrlöchern gebohrt.



DAS ORESTONE MANAGEMENT WAR BEREITS AN MEGA MINEN BETEILIGT



Das Management-Team von Orestone rund um David Hottman und Bruce Winfield war in der Vergangenheit bereits an der Entdeckung und Entwicklung einiger der größten und bedeutendsten Gold-Porphyr Systeme direkt beteiligt. Da wäre die frühe Modellrechnung zur Refugio Gold Mine (5,4 Mio. Unzen Gold – frühere Produzent Kinross) und die 12 Mio. Unzen Gold Kisladag Liegenschaft von Eldorado Gold. Auch bei Cerro Casale mit 23 Mio. Unzen Gold (Barrick und Newmont Goldcorp) hatte das Orestone Management seine Finger mit im Spiel.



Auf der Captain Liegenschaft in British Columbia möchte das Management nun vergangene Erfolge wiederholen und mit den Bohrungen bereits im Sommer starten.



Dazu hat man bereits mit magnetisch gestützter Explorationstechnik eine Ziel-Zone identifiziert, die breiter wird, je tiefer man bohrt. Auf 500 Metern Tiefe erreicht die Zielzone Ausmaße von rund 300 bis 400m x 1.200m. Ab 1.300m Tiefe sind es bereits rund 1.500m mal 1.500m. Siehe dazu auch die Pressemeldung vom 02. März 2023.



Magnetische Aufnahmen Querschnitt. Quelle: Orestone Mining



Noch in diesem Jahr will man mit zwei Bohrlöchern von jeweils bis zu 1.000m Tiefe direkt in den Kern der mineralisierten Zone bohren um die Anomalie zu bestätigen und zu erweitern.



Startschuss für das Bohrprogramm soll in diesem Sommer erfolgen, wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Die zuletzt gestiegenen Notierungen für Kupfer und Gold und die hohe Nachfrage nach den Metallen sollte dem Aktienkurs helfen.



Trifft man hier auf ordentliche Gold, Kupfer und/oder Silbergehalte so ist ein Kursfeuerwerk bei der niedrigen Bewertung fast schon vorprogrammiert.



3D Modell des T1 Targets. Quelle: Orestone Mining



Proben der Zielzone haben Anteile von 1,89 g/t Gold, 11g/t Silber und 0,23 % Kupfer ergeben. Das Ziel von Orestone Mining ist es jetzt, die entdeckte Anomalie zu bestätigen und zu erweitern.



Einzelne Highlights bei vergangenen Bohrungen erreichten sogar Goldgehalte von bis zu 7,05 g/t Gold (Bohrloch C20-03) und 0,51% Kupfer (Bohrloch C12-05).



Highlights von Bohrloch C20-03. Quelle: Orestone Mining





Captain Projekt in bester Nachbarschaft



Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu großen Firmen profitiert man hier nun von zahlreichen Infrastrukturverbesserungen. Sei es bei beispielsweise den Straßen oder der Energieversorgung. Im Vergleich zu Mt. Milligan liegen einzelne Gold und Kupfergehalte bei der Captain Liegenschaft deutlich höher, so wurden Goldgrade von bis zu 1,9 g/t Gold und mehr entdeckt. Die Mt. Milligan Mine ist ein large scale/low grades Projekt mit lediglich 0,4 g/t Gold pro Tonne. Auf Grund der großen Dimension und dem relativ leichten Abbau aber dennoch wirtschaftlich sinnvoll.



Quelle: Orestone Mining



Mt. Milligan liegt nur 30km nördlich des Captain Projekts von ORESTONE MINING, und das Blackwater Gold Projekt von Artemis Gold befindet sich 120km südwestlich.



Der Aktienkurs des damaligen Entwicklers von Mt. Milligan (Terrane Metals) stieg in wenigen Jahren von 5 Cent auf über 1 Dollar. Die entdeckten Ressourcen/Reserven konnten auf über 5 Mio. Unzen Gold gesteigert werden. Terrane Metals wurde erst von Thompson Creek übernommen, ehe dann Centerra Gold wiederum Thompson Creek übernommen hat und nun Betreiber der Mt. Milligan Mine ist.



INSIDERKÄUFE ZEIGEN VERTRAUEN



Quelle: canadianinsider.com



Seit Februar diesen Jahres sind David Hottman (Director, Chairman & CEO) sowie Bruce Winfield (Director, President) ausschließlich auf der Käuferseite zu finden. 330.000 Aktien wurden zwischen Kursen von 0,035 und 0,04 CAD erworben. Insgesamt halten das Management und dem Unternehmen nahe stehende Personen etwas mehr als 30% aller Aktien.







KURZES FAZIT:

Die Insiderkäufe des Managements schaffen Vertrauen und die geringe Market Cap von gerade mal 2,6 Mio. CAD ist für diese Gesellschaft zu günstig.

Schafft man es bei den Bohrungen im Sommer gute Gold, Kupfer und/oder Silbergehalte vorzulegen, dann könnte die Aktie von ORESTONE MINING einen Kurssprung hinlegen.



Der weitsichtige Anleger mit Risikohunger und Gespür für potentielle Vervielfacher-Aktien sollte sich die Aktien von ORESTONE MINING (TSX-V: ORS / WKN: A2DWW7) unbedingt ins Depot legen.



Zum Redaktionsschluss lag der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD was umgerechnet 0,027 EUR entsprechen. Das 52 Wochenhoch liegt bei 0,045 CAD, das 52 Wochentief bei 0,02 CAD. Immer mit Limits arbeiten und Kurs umrechnen. Handel wie immer bei besserer Liquidität an der Heimatbörse (Kanada).



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

