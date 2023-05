Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 18,30 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



GJ 2021/22 mit Umsatzzuwächsen und deutlich positiven Ergebnissen abgeschlossen; Booster-Investitionsprojekt eröffnet nach temporären Ergebnisbelastungen deutliche Umsatz- und Ertragspotenziale; Fortsetzung der vielversprechenden Wachstumsstrategie sollte auch zukünftig für ein profitables Wachstum sorgen; Kursziel: 18,30 EUR (zuvor: 26,15 EUR); Rating: Kaufen



Die tick Trading Software AG (tick TS) konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen und hierbei mit ihrem Bestandskundenstamm weiterwachsen. So erhöhten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr moderat um 3,9% auf 8,57 Mio. EUR (VJ: 8,25 Mio. EUR). Angetrieben wurden die erzielten Gesamterlöse v.a. durch den deutlichen Ausbau des Projektgeschäfts, was zu einem signifikanten Anstieg der Einmalerlöse geführt hat.



Entgegengesetzt zu den angestiegenen Umsatzerlösen hat sich aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und eines damit verbundenen geringeren Börsenhandels und des begonnenen BOOSTER-Investitionsprogramms (zusätzliche Kostenbelastung: ca. 0,40 Mio. EUR) die Profitabilität entwickelt. Entsprechend ist das EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 68,4% auf 2,51 Mio. EUR (VJ: 7,94 Mio. EUR) gesunken. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Unternehmen im Vorjahr zwei umfangreiche ergebniserhöhende Sondereffekte (4,49 Mio. EUR und 0,55 Mio. EUR) erzielen konnte. Auf Nettoebene wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 1,70 Mio. EUR erzielt, welches damit auf relativ ähnlichem Niveau wie das von uns bereinigte vergleichbare Vorjahresergebnis (GBCe: 1,92 Mio. EUR) lag.



In Anbetracht des erfolgreichen Geschäftsjahres 2021/22 in Verbindung mit dem Vollausschüttungsgebot der Gesellschaft hat der Vorstand und Aufsichtsrat der tick TS auf der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,84 EUR je Aktie (VJ: 4,35 EUR) vorgeschlagen, die auch in dieser Höhe beschlossen wurde. Basierend auf dem aktuellen Kursniveau (9,00 EUR, Frankfurt, 27.04.2023) ergibt sich hieraus eine attraktive Dividendenrendite von rund 9,3%.



Basierend auf dem positiven Unternehmensausblick (Nettoergebnis am oberen Ende der Bandbreite von 0,40 Mio. EUR bis 0,80 Mio. EUR), der bisherigen zufriedenstellenden Unternehmensperformance und der vielversprechenden Wachstumsstrategie (BOOSTER-Projekt etc.), rechnen wir mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. In Bezug auf das laufende Geschäftsjahr 2022/23 haben wir unsere bisherige Umsatzprognose, basierend auf dem kommunizierten Ausblick, leicht auf 8,64 Mio. EUR (zuvor: 9,03 Mio. EUR) gesenkt, jedoch für das Folgejahr weiterhin beibehalten. Für das Geschäftsjahr 2024/25 haben wir erstmals eine Umsatzprognose aufgestellt. Bedingt durch das gestartete BOOSTER-Investitionsprojekt haben wir unsere bisherigen Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 auf 0,59 Mio. EUR (zuvor: 2,47 Mio. EUR) bzw. 0,87 Mio. EUR (zuvor: 2,61 Mio. EUR) gesenkt. Für das GJ 2024/25 rechnen wir aufgrund der erwarteten positiven Effekte aus dem BOOSTER-Projekt mit einem deutlichen Anstieg des Nettoergebnisses auf 2,11 Mio. EUR.



Vor dem Hintergrund unserer angepassten Schätzungen haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 18,30 EUR je Aktie (zuvor: 26,15 EUR je Aktie) ermittelt. Die Kurszielsenkung resultiert primär aus unseren gesenkten Ergebnisschätzungen. Daneben haben sich auch unsere erhöhten Kapitalkosten, bedingt durch den Anstieg des risikofreien Zinses (von bisher 0,80% auf nun 2,00%) kurszielmindernd ausgewirkt. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie.



Insgesamt sehen wir tick TS mit ihrer vielversprechenden Positionierung weiterhin gut aufgestellt, um den bisherigen Erfolgskurs fortzusetzen. Das begonnene BOOSTER-Programm sollte nach dem erfolgreichen Abschluss die zukünftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens deutlich voranbringen können.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 02.05.2023 (8:33 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 02.05.2023 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2024



