Loop Industries und SK Geo Centric unterzeichnen Joint-Venture-Abkommen hinsichtlich Vermarktung von Technologie von Loop auf asiatischem Markt

Montreal (Quebec) / Accesswire / 2. Mai 2023 / Loop Industries Inc. (NASDAQ: LOOP) („Loop“), ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Ziel darin besteht, eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft durch die Herstellung von zu 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat („PET“) und Polyesterfasern zu beschleunigen, und SK Geo Centric Co. Ltd. („SKGC“), eine Tochtergesellschaft der südkoreanischen SK Group, gaben heute die Unterzeichnung eines endgültigen Joint-Venture-Abkommens (das „JVA“) bekannt, um die Technologie von Loop auf dem asiatischen Markt durch mehrere kommerzielle Produktionsanlagen einzusetzen. SKGC wird 51 % des Unternehmens, das seinen Sitz in Singapur haben wird, und Loop die restlichen 49 % besitzen. Im Rahmen des Joint Ventures wird das Unternehmen Exklusivrechte für die Vermarktung der Technologie von Loop auf dem asiatischen Markt für einen bestimmten Zeitraum erhalten und Loop wird seine Technologie für eine jährliche Lizenzgebühr für alle kommerziellen Anlagen lizenzieren.

Die erste geplante kommerzielle Produktionsanlage mit der Infinite Loop-Technologie in Ulsan in Südkorea wird eine Kapazität von 70.000 t Loop-PET-Harz pro Jahr für Verpackungs- und Polyesterfaseranwendungen aufweisen. Der Spatenstich soll im Jahr 2023 erfolgen und die Anlage bis Ende 2025 fertiggestellt werden. Zusätzlich zu Infinite Loop Ulsan haben die beiden Partner Pläne beschrieben, die die Errichtung von mindestens drei weiteren kommerziellen Produktionsanlagen in ganz Asien bis 2030 vorsehen. Loop und SKGC sind eine Partnerschaft hinsichtlich der Planung und Errichtung der kommerziellen Produktionsanlagen mit SK ecoengineering, einer Tochtergesellschaft der SK Group, die als EPC-Auftragnehmer über ein umfassendes Know-how verfügt, eingegangen.

Asien ist der weltweit größte Markt für PET-Kunststoff und Polyesterfasern und befindet sich im Zentrum der globalen Fertigung, was eine attraktive Möglichkeit für das Unternehmen darstellt. Die innovative Technologie von Loop kann PET-Kunststoff und Polyesterfasern zu einer echten Zirkularität verhelfen und dazu beitragen, die globalen Umweltauswirkungen der übermäßigen Nutzung von Petrochemikalien und des Kunststoffabfalls zu verringern. Durch die Umwandlung von geringwertigen PET-Kunststoff- und Polyesterfaserabfällen zu 100 % recyceltem Loop-PET-Harz in der Qualität von Neuware weist die Technologie von Loop das Potenzial auf, den asiatischen PET-Kunststoff- und Polyesterfasermarkt zu revolutionieren und dazu beizutragen, die Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern und gleichzeitig Umweltauswirkungen wie Luft- und Wasserverschmutzung zu mindern. Der Einsatz der Technologie von Loop auf dem asiatischen Markt würde einen dringend benötigten Wandel in der Art und Weise bewirken, wie PET in der Region verarbeitet und hergestellt wird, und dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach recyceltem PET zu decken.