DZ BANK stuft Pfeiffer Vacuum auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfeiffer Vacuum auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Der Vakuumpumpen-Spezialist habe zwar beim Umsatz ein weiteres Rekordquartal hinter sich, rechne aber angesichts des bestätigten Ausblicks mit einem schwächeren zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele sollte Pfeiffer 2023 indes erreichen. Der faire Wert der Aktie entspreche dem von Pangea gebotenen Übernahmepreis für die noch ausstehenden Anteile. Nach Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag falle die Unterstützung bei 133 Euro weg, und die Bewertungen von Pfeiffer in früheren Abschwungphasen entsprächen einem Aktienkurs von rund 120 Euro./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 14:20 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 14:29 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfeiffer Vacuum Technology Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 151EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: Pfeiffer Vacuum

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m