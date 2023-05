Coca-Cola im Portrait: Eine Geschichte über Kultbrause, Dividenden und... Warren Buffett

In diesem Kurzportrait geht es um The Coca-Cola Company , den Hersteller der gleichnamigen Kult-Brause. Im Ranking von Interbrand für 2021 belegt die Marke Coca-Cola weltweit Platz 6. Das Unternehmen wurde bereits 1892 gegründet und ist heute das weltweit größte Unternehmen für alkoholfreie Getränke. Es besitzt oder lizenziert mehr als 500 alkoholfreie Getränke, darunter sowohl kohlensäurehaltige als auch stille Getränke. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 200 Ländern auf der ganzen Welt und hat 20 Marken, die jeweils einen Jahresumsatz von 1 Mrd. USD oder mehr erzielen. Täglich werden mehr als 2 Mrd. Getränke des Konzerns konsumiert, die einen Jahresumsatz von mehr als 43 Mrd. USD erwirtschaften.



Das Portfolio an kohlensäurehaltigen Getränken umfasst das Flaggschiff Coca-Cola sowie weitere Limonadenmarken wie Sprite, Fanta oder Mezzo Mix. Das Portfolio an stillen Getränken umfasst Wasser (Apollinaris, Vio), Säfte (Lift, Powerade) und trinkfertige Tees (Dasani, Minute Maid, Honest Tea).



Größter Aktionär des Unternehmens ist Warren Buffett - und das ist eine spannende Geschichte über erfolgreiches Quality Investing und die enorme Kraft des Compounding...