Photon Mono M5s - Drucken wie ein Meister

Photon Mono M5s bietet eine Auflösung von 12K auf einem 10,1-Zoll-Monochrom-LCD-Bildschirm. Dieser überragende ultrahochauflösende Bildschirm ermöglicht es Perfektionisten, Modelle mit Details auf Mikroskopebene von 19 μm zu drucken. Vom weltweit erwarteten Photon Mono

Der Photon Mono M5s ist der erste Desktop-3D-Drucker für Privatanwender mit einer Leveling-freien Lösung. Dank der Leveling-freien Lösung können Hersteller das Leveling problemlos anpassen. In Kombination mit dem Einsatz von Anycubic's Hochgeschwindigkeits-Trennfolie der 3. Generation wird auch die Erfolgsquote beim Druck deutlich erhöht.

Anycubic schlägt ein Druckverfahren vor, das die Druckeffizienz um das Dreifache auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 105 mm/h steigert und damit bis zu 74 % der Druckzeit einspart.

Kobra 2 - Schnell drucken, weniger bezahlen

Der Kobra 2 ist der schnellste Drucker der Anycubic-Produktreihe. Mit einer Standardgeschwindigkeit von 150 mm/s und einer maximalen Geschwindigkeit von 250 mm/s ist der Kobra 2 5-mal schneller als die meisten marktüblichen FDM-Drucker für Einsteiger. Kobra 2 reduziert die Druckzeit drastisch um bis zu 70 %. Die meisten FDM-Drucker für Einsteiger drucken mit 50 mm/s, und ein 3Dbenchy braucht bis zu 110 Minuten, während Kobra 2 nur 30 Minuten braucht, um die Arbeit zu erledigen.

„Wir bei Anycubic sind bestrebt, unserer Community die besten 3D-Druckprodukte und -technologien zur Verfügung zu stellen und dabei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen praktischen Funktionen und Kosten zu wahren. Das Ziel unseres Unternehmens ist es, die Kosten zu senken und die 3D-Drucktechnologie den meisten Familien zugänglich zu machen", so James Ouyang, Vizepräsident von Anycubic.

Kobra 2 beinhaltet den weithin gelobten Direct-Extruder mit einer neuen dynamischen mechanischen Struktur, einem verbesserten Kühlsystem und einem doppelten Z-Achsen-Gewindestangen-Design, das ein erfolgreiches, nicht nur schnelles Druckerlebnis gewährleistet.

Mit Anycubic's 2.0 LeviQ Leveling-System und dem intelligenten Z-Offset können 3D-Designer nahtlos drucken.

Photon Mono M5s und Kobra 2 werden am 15. Mai offiziell auf den Markt kommen. Außerdem wird es am 15. Mai 2023 um 9:00 Uhr EDT auf Facebook, Youtube und TikTok einen Livestream geben. Weitere Informationen finden Sie auf: www.anycubic.com.

Informationen zu Anycubic

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat sich Anycubic der Förderung der 3D-Drucktechnologie verschrieben, um sicherzustellen, dass der 3D-Druck für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zugänglich und erschwinglich ist. Wir freuen uns, wenn die Menschen ihre Fantasie und Kreativität in die Realität umsetzen können. Anycubic ist seit 2015 in über 200 Ländern und Regionen vertreten. Das Unternehmen hat mehr als 20 beliebte Produkte auf den Markt gebracht, von denen in den letzten 7 Jahren 3 Millionen Stück verkauft wurden. Mit der Verpflichtung „For Freedom to Make" wird Anycubic weiterhin die besten Produkte und Technologien für allen Herstellern anbieten.

