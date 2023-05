Telekom auf dem Weg zu einem 22-Jahres-Hoch?

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom (ISIN: US2515661054) ist im bisherigen Jahresverlauf um 17,45 % gestiegen, angetrieben von optimistischen Tradern aufgrund positiver Quartalsergebnisse und einer starken Performance der Beteiligung an T-Mobile U.S. (ISIN: US8725901040).

Das Ergebnis der Deutschen Telekom für das erste Quartal 2023 war positiv und die wichtigsten Kennzahlen verbesserten sich insgesamt, was auf eine robuste operative und finanzielle Gesundheit des Unternehmens hinweist. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Wall Street um 4,32 %, während der Umsatz um 0,15 % höher ausfiel als erwartet. Die Trader scheinen generell von den Aussichten des Unternehmens überzeugt zu sein, denn sie stiegen in die Aktie ein und trieben sie in die Nähe ihres 22-Jahres-Hochs. Wird die Rallye der Deutschen Telekom das vorherrschende Thema für den Rest des Jahres sein?

