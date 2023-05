Gut ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

WIESBADEN (ots) - * 17,3 Millionen Betroffene in Deutschland im Jahr 2022



* 14,7 % der Bevölkerung waren armutsgefährdet, 6,1 % waren von erheblicher

materieller und sozialer Entbehrung betroffen, 9,7 % der Menschen lebten in

einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung



In Deutschland waren im Jahr 2022 gut 17,3 Millionen Menschen von Armut oder

sozialer Ausgrenzung bedroht. Das waren 20,9 % der Bevölkerung, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt. Gegenüber dem Vorjahr

blieben die Werte nahezu unverändert. So waren im Jahr 2021 knapp 17,3 Millionen

Menschen oder 21,0 % der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung

bedroht.