Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aachen (ots) - Lösungsansätze für eine wertsteigernde Kreislaufwirtschaft, dieUnternehmen darin unterstützt, den weltweiten Emissions- und Klimazielen zuentsprechen: Mehr als 1200 Fach- und Führungskräfte aus rund 360 Unternehmenwaren dem Aufruf des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen und desFraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT zum 31. AWK in den AachenerEurogress gefolgt. Ziel der zweitägigen Konferenz war es, voneinander zu lernenund darüber zu diskutieren, wie die produzierende Industrie ihre Produktelanglebiger und ihre Geschäftsmodelle unabhängiger von globalen Unwägbarkeitenmachen kann."It's too late to be pessimistic." - mit diesen Worten schloss Dr. Marie Jaroni,Head of Decarbonization bei der Thyssenkrupp Steel Europe AG, ihren Vortrag überdie Transformation der deutschen Stahlindustrie. Ebenso optimistisch undanpackend zeigten sich auch die übrigen Referentinnen und Referenten derdeutschen Industrie und Wissenschaft vor Ort in Aachen: risikobewusst undgleichzeitig Willens, die Verantwortung in ihrem jeweiligen Arbeitsgebietaufzunehmen und zu tragen. Das Leitthema des AWK'23 - Empower Green Production -spannte den Rahmen, mit dem die Aachener Forscherinnen und Forscher um dasProfessorenteam Robert Schmitt, Thomas Bergs, Christan Brecher und Günther Schuhdie Industrie bei der dringend notwendigen Wende hin zu einer wertsteigerndenKreislaufwirtschaft unterstützen wollen.WZL und Fraunhofer IPT als Veranstalter betonten besonders die Chancen, die -gerade bei komplexen Produkten - regelmäßige Produkt-Updates bieten können. Sozeigten die Forschenden am Beispiel eines Aluminium-Profil-Chassis fürElektrofahrzeuge, wie sich nicht nur Reparaturen, sondern auch Designänderungenund gänzlich neue technische Funktionalitäten durch modulare Produkte im Rahmenvon Refurbishment und Re-Assembly umsetzen lassen. Alte Produktgenerationenwerden durch funktions- und wertsteigernde Maßnahmen für einen nächstenProduktlebenszyklus vorbereitet.Der vorgestellte Ansatz basiert auf einer speziell dafür vorgesehenenProduktstruktur, die die neue Modularität berücksichtigt. Aber auch neueProzesse sind für das Re-Assembly in der Fabrik und bereits bei der Herstellungvon Betriebsmitteln erforderlich: Digitale Produkt- und Werkzeugakten, diesämtliche Informationen über den Zustand von Produkt und Werkzeugen zu jedemZeitpunkt bereithalten und im Idealfall sogar Kundenwünsche berücksichtigen,werden damit zu den Befähigern der zirkulären Wertschöpfung und bilden die"Meta-World" im Internet of Sustainable Production.Digitalisierung als Befähiger einer nachhaltigen und resilienten Produktion