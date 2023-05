Ihre Sommer-Watchlist: Diese Fünf Value-Titel sollten Sie jetzt kennen!

Einer von Sekeras Favoriten ist Macerich, ein Real Estate Investment Trust (REIT), der über eine Betreibergesellschaft Einkaufszentren in den USA entwickelt und betreibt. "Die Aktie notiert aktuell mit einem enormen Abschlag von 65 Prozent auf den Fair Value", argumentiert Sekera.

"Der Tod des Einkaufszentrums ist stark übertrieben", begründet der Stratege seine Wahl. Zudem investiere der REIT in hochklassige Einkaufszentren, die sich "in den letzten Jahren weiterentwickelt haben und viel weniger auf den Einzelhandel angewiesen sind", so Sekera. So führten die Zentren neue Dienstleistungen wie beispielsweise Restaurants, Fitnessstudios und Arztpraxen ein, um so den Fußgängerverkehr zu steigern, argumentiert er.

Steigende Buchungszahlen bei Carnival CCL

An zweiter Stelle nennt Finanzmarktexperte Sekera den globalen Marktführer der Kreuzfahrtgesellschaften: Carnival Cruise Line. "Die Buchungszahlen steigen und Carnival ist in der Lage, Preiserhöhungen durchzusetzen", sagt Sekera. Außerdem steige die Bereitschaft der Verbraucher, sich im Voraus für Reisen zu verpflichten. Der Morningstar-Schätzung zufolge hat der Titel 55 Prozent Aufwärtspotenzial.

Borg Warner könnte von der Trendwende profitieren

Dritter im Bunde ist Borg Warner. Das Unternehmen produziert und vertreibt Automobilzubehör. Analyst Sekera zufolge könnte der Titel von der langfristigen Verlagerung zu Elektroautos profitieren. "Unserer Meinung nach verfügt Borg Warner wahrscheinlich über eines der stärkeren Produktportfolios, die speziell auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet sind", argumentiert der Morningstar-Stratege. "Unabhängig davon, welcher Automobilhersteller am Ende den besten Marktanteil bei Elektrofahrzeugen hat, glauben wir, dass Borg Warner von diesem langfristigen Trend profitieren wird." Die Aktie werde aktuell 45 Prozent unter ihrem fairen Wert gehandelt. Das KGV (2023e) liegt bei zehn.

Mehr Nachfrage durch die Babyboomer-Generation bei Medtronic

Des Analysten vierter Value-Liebling ist das irische Medizintechnik-Unternehmen Medtronic. Nach eigenen Angaben sei das Unternehmen der weltweite Marktführer für Gesundheitstechnologie. Seine Begeisterung für den Titel hat zwei Gründe: Zum einen sieht Sekera Aufholpotenzial durch aufgeschobene Eingriffe aus der Pandemie. "Und schließlich möchte ich noch anmerken, dass dies unserer Meinung nach eine der am besten positionierten Aktien ist, um von der zunehmenden Alterung der Babyboomer-Generation zu profitieren", sagt Sekera. Mit einem KGV (2023e) von 27 ist die Aktie aber auch das teuerste Wertpapier der Reihe.

Citi wird unter dem Buchwert gehandelt

Finanzmarktexperte Sekera hat außerdem den US-Finanzdienstleister Citi im Blick. "Wir glauben, dass Citi im Laufe der Zeit in der Lage sein wird, die Eigenkapitalkosten zu decken", sagte er. Dann sollte auch die Aktie "in Richtung eines greifbaren Buchwerts steigen". Morningstar zufolge wird der Titel aktuell 40 Prozent unter Buchwert gehandelt. Das geschätzte KGV liegt bei acht.

(ck) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Tipp: Wird das ein 100 Prozent-Comeback? Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen! Erst Höhenflug, dann Einbruch! So erging es dieser Biotech-Aktie in den vergangenen Monaten. Angefangen hat es mit einer wilden Rallye, die nur eine Richtung kannte: nach oben! Dann folgten Rückschläge in Serie. Welche Chancen die Aktie zu einem Geheimtipp mit 100 Prozent Comeback-Potenzial machen und um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in unserem neuen kostenlosen smallCAP Champion-Report von Marcel Torney. Jetzt herunterladen!