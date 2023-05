Für Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) hat sich die Mühe gelohnt, auch während der Wintermonate auf seiner Blackjack-Entdeckung auf dem RC-Goldprojekt im Yukon weiter zu bohren. Die Laborergebnisse der ersten von insgesamt drei Winterbohrungen DDRCCC-23-041 ("Loch 41") lieferte einige der besten Ergebnisse der gesamten Explorationskampagne überhaupt. Die Bohrung durchteufte 1,28 g/t Au auf 203,9 m innerhalb eines größeren Abschnitts von 1,00 g/t Au auf 292,0 m. 292,0 Meter (m) mit 1,00 g/t Au von 200,0 m bis 492,0 m einschließlich 203,9 m mit 1,28 g/t Au ab 243,0 m; 75,0 m mit 2,04 g/t Au ab 273,0 m; 30,0 m mit 3,11 g/t Au ab 320,0 sowie 19,9 m mit 1,04 g/t Au ab 418,0 m.

Cor Coe. CEO und Director von Sitka, kommentierte: „Die Step-Out-Bohrungen auf unserer Goldlagerstätte Blackjack sind weiterhin beeindruckend, wobei Bohrloch 41 einige unserer bisher besten Goldabschnitte. Dieses Bohrloch zeigt, dass sich die hochgradige Mineralisierung, die an der Oberfläche dieser Lagerstätte durchschnitten wurde bis in die Tiefe fortsetzt, wie der Teilabschnitt von 2,04 g/t Au auf 75 m zeigt. Die Blackjack-Lagerstätte ist hochgradiger als die typischen, niedriggradigen Haufenlaugungslagerstätten in diesen intrusionsbezogenen Goldsystemen. Dieses Bohrloch liefert eine bedeutende Tonnage mit hohen Goldgehalt und zeigt, dass die hochgradige Goldmineralisierung beständig ist und sich südöstlich der aktuellen Lagerstättengrenze fortsetzt. Sichtbares Gold und signifikante Aderdichten wurden in allen drei Bohrlöchern beobachtet, die in diesem Jahr bisher abgeschlossen wurden (siehe Pressemitteilungen vom 12. April und 8. Mai 2023) und wir sind optimistisch, dass die Untersuchungsergebnisse der verbleibenden zwei Bohrlöcher, die im Rahmen des 1500-Meter-Winterbohrprogramms die expansiven Goldvorkommen in diesem Gebiet weiterhin bestätigen werden.“