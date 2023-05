Die besten Immobilienprofis der Branche Die Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2023 stehen fest

Nürnberg



- Die Immobilienbranche kürte ihre besten Unternehmen auf dem Deutschen

Immobilienpreis 2023

- 7 von der hochkarätigen Fachjury verliehene Trophäen und ein Publikumspreis

wurden im Rahmen einer feierlichen Gala in der Altonaer Fischauktionshalle

überreicht

- Über 500 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Presse feiern die

Verleihung des Deutschen Immobilienpreises erstmalig vor Ort

- Foto-Impressionen der Gala unter https://www.deutscher-immobilienpreis.de/



Über 500 geladene Gäste aus Industrie, Politik und Presse feierten auf dem

Deutschen Immobilienpreis 2023 die besten Immobilienprofis Deutschlands. Auf

einer Abend-Gala in der Altonaer Fischauktionshalle wurden am 25. Mai insgesamt

8 Trophäen verliehen. Eine neutrale Fachjury hatte am Vortag in 7 Kategorien die

Sieger aus insgesamt 20 Nominierten gewählt. Der Gewinner in der 8. Kategorie

wurde in einem Online-Publikums-Voting bestimmt.