FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im Vergleich zum Freitagsschluss um 0,59 Prozent auf 134,13 Punkte. Am Freitag war der Bund-Future zeitweise bis auf 132,83 Punkte und damit den tiefsten Stand seit Anfang März gefallen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel am Montag auf 2,44 Prozent.

Ein Zahlungsausfall der USA ist offenbar in letzter Minute vermieden worden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, haben ihren Kompromiss für einen Gesetzesentwurf zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten besiegelt. Der Entwurf muss allerdings beiden Kammern des Kongresses verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden, damit der US-Regierung das Geld nicht ausgeht.

Am Nachmittag werden aus den USA keine wichtigen Daten erwartet, da dort wie auch in vielen Ländern Europas Feiertag ist./jsl/men

