Discounter helfen in stürmischen Börsenzeiten

An der Börse lief es in diesem Jahr bislang richtig rund. Der DAX ist im Wonnemonat Mai zeitweise sogar auf ein neues Allzeithoch bei rund 16.332 Punkten geklettert. Wer hätte damit im vergangenen Herbst gerechnet, als der deutsche Leitindex bis auf unter 11.863 Punkte gerutscht war? Wohl kaum jemand. Gerade das abgelaufene Jahr hat Investoren aber deutlich vor Augen geführt, dass die Börse keine Einbahnstraße ist und es immer wieder auch schwierige Phasen zu überstehen gilt, wie der jüngste Rücksetzer unter 16.000 Punkte vor Augen führt. Discount-Zertifikate können in diesen Phasen eine wertvolle Hilfe sein, wie eine aktuelle Performance-Auswertung zum wiederholten Male belegt.

Umfangreiche Studie zeigt Vorteile auf

Die Mitte Mai vom Deutschen Derivate Verband (DDV) gemeinsam mit der Börse Stuttgart und TTMzero vorgelegte „Discount-Studie 2022“ bestätigt die viel zitierte These: Diese Produkte können auch in seitwärts und moderat abwärts tendierenden Märkten attraktive Renditen abwerfen und dadurch zur Stabilisierung des Depots beitragen. Untersucht wurde dabei die Entwicklung von über 173.000 Discountern auf die 70 Top-Basiswerte (5 Indizes und 65 Aktien) aus Deutschland, Europa und den USA im Börsenjahr 2022. In diesem Zeitraum musste zum Beispiel der deutsche Aktienindex DAX einen Rückgang um 12,3 Prozent verkraften. Insgesamt gelang im abgelaufenen Kalenderjahr lediglich 39,1 Prozent der analysierten Basiswerte eine positive Wertentwicklung.

Klare Outperformance in 2022

Bei den Discountern liest sich die 2022er-Bilanz deutlich besser. Hier erzielten 61,8 Prozent der Produkte ein Kursplus. Bemerkenswert ist zudem, dass fast ein Viertel (24,2 Prozent) der Zertifikate im Wert gestiegen ist, obwohl sich der dazugehörige Basiswert im selben Zeitraum negativ entwickelte. Unter dem Strich lag die durchschnittliche Jahresrendite der untersuchten Discount-Zertifikaten 2022 bei minus 3,8 Prozent, was immer noch deutlich besser ist als das Ergebnis aller Basiswerte (minus 10,1 Prozent). Bemerkenswert und erfreulich zugleich ist zudem, dass Anleger bei gut 39 Prozent der im Jahr 2022 fällig gewordenen Discounter (immerhin fast 68.000 Papiere) trotz des schwierigen Marktumfelds die maximal mögliche Rendite von durchschnittlich 7 Prozent p.a. einfahren konnten.

Verhaltene Prognose nach starker Kurs-Rallye

Christian Vollmuth, der geschäftsführende Vorstand des DDV, beschreibt die Eigenschaften von Discountern als „einzigartig risikodämpfend“. Sie könnten in den kommenden Monaten erneut ihre Stärken ausspielen, falls es nach dem Höhenflug der jüngeren Vergangenheit nun zu einer Konsolidierung vieler Basiswerte kommen sollte. Die Aktie der Commerzbank zum Beispiel ist nach dem Absturz auf unter 3,00 Euro im Frühjahr 2020 innerhalb von drei Jahren bis auf über 12,00 Euro gestiegen, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten. Ein von den Analysten de DZ BANK als „sehr konservativ“ bezeichneter Ausblick auf das laufende Jahr hat die Stimmung der Marktteilnehmer nach dem besser als erwartet ausgefallenen Q1-Ergebnisses Mitte Mai weiter getrübt. Trotzdem wurde das Kursziel für die mittlerweile wieder im DAX gelistete Aktie leicht auf 13,00 Euro erhöht.

Discount-Zertifikat auf die Commerzbank

Für Anleger, die grundsätzlich positiv für die Commerzbank gestimmt sind, auf Sicht der kommenden ca. 13 Monate aber nicht mehr mit einer rasanten Kursrallye rechnen, könnten Discount-Zertifikate eine interessante Option sein. Das Discount-Zertifikat der DZ BANK auf die Commerzbank mit der WKN DW8RUN läuft bis zum 28. Juni 2024. Das Produkt bietet Anlegern gegenüber dem Direktinvestment in die Aktie aktuell einen spürbaren Abschlag und ermöglicht dadurch eine attraktive Laufzeitrendite. Einzige Voraussetzung: Die Commerzbank notiert am finalen Bewertungstag (21. Juni 2024) auf oder über dem Cap von in diesem Fall 10,00 Euro. In dem Fall können Anleger die vollen Ertragschancen des Discount-Zertifikats ausschöpfen. Auf der anderen Seite ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich, etwa dann, wenn die Commerzbank-Aktie auf null fallen sollte.

Discount-Zertifikat auf Adidas

Genauso sieht es auch bei einem Discount-Zertifikat der DZ BANK auf Adidas mit der WKN DW9E1S aus, das am 26. Juni 2024 fällig wird und bei dem eine Woche vorher der entscheidende Bewertungstag ansteht. An diesem Termin muss die Aktie des Sportartikelherstellers mindestens auf Höhe des Caps von 130 Euro notieren, damit Anleger in den Genuss des maximal möglichen Gewinns kommen. Dieses Zertifikat wird ebenfalls mit einem spürbaren Abschlag gegenüber dem Aktienkurs gehandelt, wodurch auch ohne steigende Notierungen bei Adidas eine attraktive Laufzeitrendite möglich ist. Die Analysten der DZ BANK haben den von ihnen errechneten fairen Wert für die DAX-Aktie Anfang Mai nach den Q1-Zahlen von 155 auf 165 Euro erhöht und das Votum „Halten“ bestätigt. Die Aktie war seit dem November-Tief bei rund 93 Euro in der Spitze im Mai bis auf 172 Euro gestiegen. Auch hier ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich, etwa dann, wenn die Aktie auf null fallen sollte.

