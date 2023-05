Führungsriege von Sernova zieht an einem Strang und ernennt neuen Chairman

Im Anschluss an die letzte Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2023 („HV“) begrüßte das Board von Sernova die Herren Brett Whalen, Dr. Steven Sangha und Bertram von Plettenberg als neu gewählte Direktoren. Das neu konstituierte Board bestellte Herrn Brett Whalen zum neuen Chairman, Herrn Bertram von Plettenberg in die Prüfungs- und Vergütungsausschüsse des Unternehmens und Dr. Steven Sangha in den Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss.

Darüber hinaus hat das Board entschieden, dass es im besten Interesse des Unternehmens ist, wenn Dr. Philip Toleikis in seiner Funktion als President und Chief Executive Officer bestätigt wird und auch in Zukunft die Leitung des Führungsteams sowie die Umsetzung von Sernovas Vision verantwortet.

„Als neu ernannter Chairman darf ich Herrn Dr. Sangha und Herrn von Plettenberg herzlich willkommen heißen“, so Herr Whalen. „Als langjähriger Aktionär und neu gewähltes Board-Mitglied ist es für mich eine große Freude, die Rolle des Chairmans zu übernehmen. Ich freue mich schon darauf, das Unternehmen durch die nächste wichtige Phase seiner Entwicklung zu begleiten.“

Das neue Board und das Management von Sernova sind sich vollkommen einig, das Unternehmen im Biotechnologiesektor als führenden Akteur bei der Entwicklung zellbasierter „funktioneller Heilmittel“ für Typ-1-Diabetes („T1D“), Schilddrüsenunterfunktion und seltene Erkrankungen wie Hämophilie A zu positionieren. Einigkeit herrscht auch drüber, dass sichergestellt werden muss, dass der Markt das volle Potenzial des Unternehmens sowie seiner erweiterbaren Zelltherapieplattform und -technologien erkennt und so der wahre Wert von Sernova erschlossen werden kann.

Das Board erkennt die Beiträge der Gruppe der besorgten Aktionäre („Concerned Shareholders Group“) an, die sich am demokratischen Prozess anlässlich der jüngsten HV beteiligt haben. Das Unternehmen hat daher die Absicht, als Akt des guten Willens und im Interesse einer vollständigen Angleichung der Sernova-Aktionäre an das Management und das Board, der Gruppe der besorgten Aktionäre die ihnen im Hinblick auf die HV entstandenen Kosten in angemessener Weise zu erstatten.