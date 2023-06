Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Mai '23

Der Mai war launisch, auch an der Börse. Hier gingen die Kurse auf breiter Front zurück bis auf Aktien aus dem KI-Sektor. Alles, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat, stieg massiv und auch die Big Techs konnten ordentlich zulegen. Daher konnte die NASDAQ ihre Gewinne seit dem Jahresstart auf deutlich über 30 % ausbauen und auch der S&P 500 schloss erneut im Plus. Allerdings fehlt dem Kursaufschwung die Marktbreite, denn nur einige wenige Aktien ziehen den Index nach oben. Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla haben durchschnittlich um 44 % zugelegt, während die restlichen 493 Werte im S&P 500 es nur auf 1 % bringen. Ziemlich einseitiges Vergnügen, oder...?