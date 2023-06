Vital Battery Metals Inc. leitet Arbeitsprogramm auf dem Kupferprojekt Sting ein

Das Explorationsprogramm umfasst 3 vorrangige Zonen auf dem Projekt Sting, in denen Prospektionsarbeiten, Kartierungen und geochemischen Probenahmen absolviert werden

1. Juni 2023 Vancouver, B.C / IRW-Press / - Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Firma Coast Mountain Geological Ltd. („CMG“) das Sommer-Explorationsprogramm (das „Programm“) auf seinem Kupferprojekt Sting im Nordwesten Neufundlands aufgenommen hat.

Das Unternehmen hatte zuvor Analyseergebnisse von Stichproben auf seinem Kupferprojekt Sting gemeldet, darunter 14,2 % Cu, 11,6 % Cu, 14,2 % Cu, 13,9 % Cu sowie Goldwerte zwischen 7 und 470 ppb. Das Ziel von Vital auf dem Kupferprojekt Sting im Westen Neufundlands sind hochgradige Kupfer und Edelmetallvorkommen. Das mafische Gestein, das das Zielgebiet Jumbo-Lode unterlagert, ist Teil des Bay of Islands-Komplexes, der Kupfer- und Kupfer-Zink-Lagerstätten beherbergt, wie etwa die Mine York Harbour, ein ehemaliger Produktionsbetrieb 35 km süd-südöstlich gelegen. Darüber hinaus meldete York Harbour Metals vor Kurzem (Pressemeldung vom 21. April 2023) die endgültigen Ergebnisse seines Phase-4-Bohrprogramms, in dessen Rahmen ein Bohrloch (YH22-73) 44,93 Meter mit 1,292 % Kupfer einschließlich 5,36 Meter mit 2,938 % Kupfer durchteufte.

Das aktuelle Arbeitsprogramm ist darauf ausgerichtet, den früheren ermutigenden Ergebnissen nachzugehen und die bekannten mineralisierten Zonen zu erweitern. Das Programm umfasst auch Prospektionsarbeiten, Kartierungen und geochemische Probenahmen entlang von Rastern, um die zugrunde liegende günstige regionale Geologie und Geophysik zu erfassen. Die drei separaten Raster beinhalten die Raster North Sting, Jumbo-Lode und South Sting. Das Raster North Sting erfasst eine Fläche von 240 ha und erstreckt sich über die nach Nordosten streichende Kontaktzone zwischen mafischem Vulkangestein und mafischem Intrusivgestein, einem regional bedeutenden Lineament für Kupfermineralisierungen.