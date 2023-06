KÜNSTLER MARIUSZ WARAS (M-CITY) SETZT NEUE MASSSTÄBE MIT ATEMBERAUBENDER PREMIERE VON BILLION-DOLLAR ART COLLECTION IN SINGAPORE

MIKOŁÓW, Polen, 2. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der renommierte Künstler Mariusz Waras, bekannt als M-CITY, hat mit seiner weltweit gefeierten Kunstsammlung „DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES" einen beispiellosen Maßstab, der schätzungsweise eine Milliarde Dollar wert ist, gesetzt. Der lebendige, für seine florierende Kunstszene und seinen kosmopolitischen Reiz bekannter Stadtstaat Singapur dient als perfekte Kulisse für die Premiere dieser weltweiten destillierten Diktador-Expedition.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Arbeit von M-City in Singapur zu sehen ist. Im Jahr 2018 nahm er an der Ausstellung „Art from the Street" im ArtScience Museum Banksy, Faile and D*Face teil. Die Kollektion „DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES" ist ein Beweis für seine Meisterschaft und verfügt über inspirierende Werke, die urbane Elemente, architektonische Komplexität und einen Hauch goldener Opulenz verbinden. Bemerkenswert ist, dass die Ausstellung zwei speziell für Singapur geschaffene Gemälde enthält, eines, das während der Eröffnung live fertiggestellt wurde.