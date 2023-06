Liminal BioSciences gibt F&E-Update bekannt (Liminal BioSciences Provides)

Laval, Qc und Cambridge, England (ots/PRNewswire) -



- Nominierung von LMNL6326 als führender präklinischer Kandidat für das

OXER1-Antagonisten-Entwicklungsprogramm zur Behandlung eosinophil bedingter

Erkrankungen

- Fortschritte bei der Beantragung einer klinischen Studie (CTA), die

präklinische Studien mit LMNL6511 ermöglicht, um den CTA-Antrag für eine

klinische Phase-1-Studie in H2 2023 zu unterstützen

- Gewinnung vonErkenntnissen aus präklinischen in-vivo -Studien mit LMNL6511 zur

weiteren Verfeinerung des Spektrums möglicher Indikationen

- Das GPR40-Agonisten - Entwicklungsprogramm verläuft planmäßig



Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das

"Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen führenden

präklinischen Kandidaten, LMNL6326, für die Entwicklung seines

OXER1-Antagonistenprogramms nominiert hat, das auf die Behandlung von

Krankheiten abzielt, die durch Eosinophile verursacht werden.





"Wir freuen uns, LMNL6326 als unseren zweiten präklinischen Kandidaten für dasJahr 2023 zu nominieren, der unsere Entwicklungspipeline stärkt und unserenAntrieb zur Erforschung von Medikamenten an G-Protein-gekoppelten Rezeptorenvalidiert", sagte Bruce Pritchard, Leiter der Geschäftsführung von LiminalBioSciences. "Wir sind begeistert, dass wir an einem Antagonisten für denOXER1-Rezeptor arbeiten, der eine bedeutende Chance in einem großen undwachsenden globalen Markt für Krankheiten bietet, die durch Eosinophileverursacht werden. Wir hoffen, dass LMNL6326 ein potenzieller Produktkandidatfür die Behandlung von Krankheiten sein könnte, die durch Eosinophile ausgelöstwerden, wie z.B. eosinophiles Asthma und atopische Dermatitis."Eosinophil bedingte Krankheiten (Eosinophil-driven diseases, EDD) wieeosinophiles Asthma und atopische Dermatitis stellen einen erheblichenungedeckten Bedarf im globalen Gesundheitswesen dar. Nach Angaben derWeltgesundheitsorganisation waren 2019 weltweit schätzungsweise 262 MillionenMenschen von Asthma, einschließlich eosinophilem und schwerem Asthma, betroffen,455.000 Menschen starben daran.Market Watch Research schätzt, dass der weltweite Markt für eosinophiles undschweres Asthma bis 2029 ein Volumen von 127 Millionen US-Dollar erreichen wird.Veröffentlichte Studien schätzen die Prävalenz der atopischen Dermatitis auf15-20 % bei Kindern und 1-3 % bei Erwachsenen. Die Inzidenz hat sich in denletzten Jahrzehnten in den Industrieländern um das 2- bis 3-fache erhöht. Aufder Grundlage von Daten von Future Market Insights wird erwartet, dass der