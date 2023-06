Die natürliche ökologische Landschaft und das immaterielle Kulturerbe sind organisch in die Architektur und Landschaft des Parks integriert und es hat sich zu einem beeindruckenden Ort am malerischen Gürtel des 216 Kilometer langen Großen Kanals im Zentrum von Cangzhou entwickelt.

Die Ausstellungshalle für immaterielles Kulturerbe am Großen Kanal von China ist der bekannteste Ausstellungsort entlang des Großen Kanals. In der Halle werden die einzigartigen und vielfältigen Volkskünste von Cangzhou ausgestellt, so dass die Besucher den Charme des Großen Kanals in vollen Zügen genießen und gleichzeitig die moderne Gartenkunst bewundern können.

Letztes Jahr wurde der Abschnitt Cangzhou des Großen Kanals von Peking-Hangzhou neu befahren, was diese kulturelle Schönheit mit dem Ausstellungspark verbunden hat und den Besuchern eine umfassende Tourismus-Erfahrung bietet. In den letzten Jahren hat Cangzhou beim Bau des Ausstellungsparks entlang des Großen Kanals die historischen Gebäude Nanchuan und Langyin auf beiden Seiten wieder aufgebaut.

CANGZHOU, China, 3. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die 6. (Cangzhou) Gartenausstellung der Provinz Hebei wurde am 26. Mai in Cangzhou, Chinas nördlicher Stadt Großen am Kanal, eröffnet. Insgesamt 19 Aktivitäten in fünf Kategorien, darunter akademischer Austausch, Gartenarbeit, Geschicklichkeitswettbewerbe und kulturelle Ausstellungen, werden bis Ende August angeboten, so die Stadtverwaltung von Cangzhou.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer