First Tin Plc - Update zum Genehmigungsverfahren für Tellerhäuser

5. Juni 2023. First Tin Plc („First Tin“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd), ein Zinnentwicklungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand sowohl in Deutschland als auch in Australien, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die vollständigen Unterlagen für den Antrag auf eine Bergbaugenehmigung für das zu 100 % unternehmenseigene Zinnprojekt Tellerhäuser in Deutschland beim Sächsischen Oberbergamt eingereicht hat. Eine Entscheidung wird vor Ende des dritten Quartals 2024 erwartet.

Thomas Bünger, CEO von First Tin, sagte: „Diese Einreichung bei den Behörden ist ein wichtiger nächster Schritt, um unsere Bergbauaktivitäten auf unserem Tellerhäuser-Projekt voranzutreiben. Der Antrag beschreibt detailliert unseren Plan, eine Zinnmine zu errichten, die im Hinblick auf die Nachhaltigkeit einen neuen Standard für Bergbauunternehmen weltweit setzt. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über weitere Fortschritte bei der Genehmigung zu informieren, sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit konzentrieren wir uns darauf, durch eine aktualisierte JORC-konforme Ressource, die in den kommenden Monaten erwartet wird, den Wert des Projekts weiter zu erhöhen.

