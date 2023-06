Skoda Auto bereitet sich auf Produktionsstart der neuen Kodiaq-Generation vor

Kvasiny (ots) - > Skoda produziert die neue Generation des erfolgreichen

SUV-Modells Kodiaq im Werk Kvasiny; Modellvorstellung für den Herbst 2023

geplant



> Skoda Auto investiert zwölf Millionen Euro in den Umbau der Fertigungsstraße





> Das bis zu siebensitzige SUV-Modell wird künftig auch als Plug-in-Hybrid zurWahl stehen> Die erste Serienversion des neuen Kodiaq soll 2024 vom Band rollenIn diesem Jahr debütiert die zweite Generation des SUV-Modells Skoda Kodiaq. DerNachfolger des Erfolgsmodells steht in den Startlöchern und auch das WerkKvasiny, wo Skoda den kommenden Kodiaq künftig fertigt, bereitet sich auf denSerienanlauf vor. Der tschechische Automobilhersteller baut die Fertigungsstraßederzeit aufwendig für die Produktion des neuen Modells um. Eine erste Pilotserieläuft bereits vom Band, die Serienfertigung startet im nächsten Jahr.Michael Oeljeklaus, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "DieVorbereitungen für die Produktion unserer kommenden zweiten Kodiaq-Generationlaufen auf Hochtouren. Wie für Skoda typisch, nutzen wir auch hier diebestehende Infrastruktur und integrieren geschickt neue Technologien. Dennochbleibt es eine technisch und logistisch sehr anspruchsvolle Aufgabe, einelaufende Montagelinie so tiefgreifend umzubauen und zukunftssicher zu gestalten.Andererseits haben wir die Fertigung unserer Modelle erfolgreich umverteilt undoptimiert - so konnten wir zusätzliche Kapazitäten freisetzen."Der neue Kodiaq kommt auch als Plug-in-Hybrid - Vorbereitungen in vollem GangeGenau wie der aktuelle Kodiaq wird auch sein Nachfolger im Werk Kvasiny aufdenselben Fertigungsstraßen gebaut wie Karoq, Superb und Superb iV. Die erstenExemplare des neuen Superb sollen Anfang 2024 in Bratislava vom Band laufen.Diese Umlagerung schafft in Kvasiny die Kapazitäten für die Montage vonzusätzlichen 150.000 Einheiten der beliebten SUV-Modelle Kodiaq und Karoq proJahr.Skoda investiert rund zwölf Millionen Euro in die Umgestaltung derFertigungsstraße. Dabei trägt der Automobilhersteller auch zukünftigenAnforderungen Rechnung und bereitet die Produktionslinie bereits auf dieHerstellung des Kodiaq iV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb vor. Die Investitionenbetreffen die Integration bestehender Technologien wie Manipulatoren,Chassismontage und Förderanlagen sowie die Modifizierung von Robotern für dasAuftragen von Scheibenkleber. Nach der Fertigstellung sollen täglich bis zu 410Exemplare des neuen Kodiaq vom Band laufen.Mit der ersten Kodiaq-Generation begann die erfolgreiche SUV-Offensive von SkodaDie zweite Generation des Kodiaq stellt Skoda Auto im Herbst vor, dieMarkteinführung erfolgt 2024. Dann wird das größte SUV-Modell der Marke mitmodernen und effizienten Benzin- und Dieselmotoren, als Plug-in-Hybrid understmals auch als Mildhybrid erhältlich sein. Bei Sicherheit, Technik undVielseitigkeit erreicht das SUV ein neues Niveau. So bringt der neue Kodiaq alleVoraussetzungen mit, um an die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers anzuknüpfen.Seit der Weltpremiere der Modellreihe am 1. September 2016 hat Skoda in seinenWerken in Tschechien, der Ukraine, China, Indien und bis Anfang 2022 auch inRussland über 800.000 Kodiaq produziert. Das Erfolgsmodell bereitete den Weg fürdie erfolgreiche SUV-Kampagne des tschechischen Automobilherstellers. Deroptional als Siebensitzer erhältliche Kodiaq überzeugte auf Anhieb unter anderemdurch seinen geräumigen Innenraum. Er führte die faszinierende kristallineDesignsprache von Skoda als erstes SUV-Modell der Marke in diesem Segment ein.Die erste Kodiaq-Generation überzeugte sowohl Kunden als auch Journalisteninternationaler Fachzeitschriften: Mehr als 40 internationale Auszeichnungenzeugen von seinen herausragenden Qualitäten und seiner außerordentlichenBeliebtheit auf den globalen Märkten.Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss derTypgenehmigungsverfahren vor.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5527272OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH