Traction Uranium meldet Analyseergebnisse des Winter-Bohrprogramms bei KLS

7. Juni 2023 – Calgary, AB / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich die endgültigen Analyseergebnisse des Diamantbohrprogramms bekannt zu geben, das im Winter 2023 auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Key Lake South (das „Konzessionsgebiet KLS“) absolviert wurde. Das Konzessionsgebiet KLS befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan, etwa 6 Kilometer südwestlich der von Cameco betriebenen Uranmühle Key Lake und entlang der Südflanke des Athabasca-Beckens. Traction hat mit UGreenco Energy Corp. eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, um eine anfängliche 51%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben, die nach zufriedenstellendem Abschluss weiterer Explorationsanforderungen auf 75 % erhöht werden soll.

Wichtigste geochemische Ergebnisse 2023:

- Alle Bohrungen 2023 enthielten Spuren von Uran (U), wobei die 419 Proben einen Durchschnittswert von 4,33 ppm U lieferten.

- Die meisten Bohrlöcher enthielten anomale Werte für Th und für REE. In Tabelle 1 sind die bedeutenden Abschnitte aus dem Diamantbohrprogramm 2023 bei KLS aufgeführt.

- Obwohl für die Abschnitte mit anomalen Seltenerdmetall-Werten nur Cer (Ce), Lanthan (La), Neodym (Nb) und Praseodym (Pr) angegeben sind, lieferten auch verschiedene andere Standorte innerhalb des Gebiets, das im Rahmen des Programms 2023 erprobt wurde, anomale Werte der meisten anderen 13 Seltenerdmetalle.

- Die Mehrzahl der anomalen Abschnitte, einschließlich erhöhter REE-Werte, stammt aus Abschnitten von Pegmatit und pegmatoidem Gestein. Mehrere Abschnitte wurden jedoch auch in strukturellen Zonen wie Verwerfungs- und Scherungszonen sowie in der Nähe von Amphibolitgängen durchteuft.

- Der tiefste Abschnitt in Bohrloch KLS23-008, der einen Gehalt von 239,00 ppm Th und 10,70 ppm U sowie anomale Ce-, La-, Nd- und Pr-Werte lieferte, stammt aus einer quarzreichen Zone innerhalb von Metasedimenten im Grundgebirge, die direkt unter dem Kontakt mit dem darüber liegenden granitischen Orthogneis liegt.

Die anomalen Abschnitte in Bohrloch KLS23-011 stehen alle in Zusammenhang mit Bruch- oder Brekzienzonen. Diese befinden sich sowohl innerhalb der Orthogneis- als auch der Pegmatiteinheiten, was darauf hindeutet, dass die strukturelle Kontrolle eine Rolle bei der Mineralisierung entlang der Südflanke von Zimmer Lake spielen könnte.

Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass die erhöhte Gammastrahlung (in Zählschritten pro Sekunde/cps) im Grundgebirge größtenteils auf anomale Thorium-(Th)-Werte zurückzuführen ist. Die meisten Bohrlöcher lieferten erhöhte bis anomale Werte für „Seltenerdmetalle“ (REE), die typischerweise, wenn auch nicht ausschließlich, mit Thorium in Verbindung stehen. In Tabelle 1 sind die bedeutenden Abschnitte mit Thorium-, Uran- und ausgewählten REE-Werten aufgeführt.

Im gesamten Bohrgebiet konnten anomale Th- und REE-Werte ermittelt werden. Die nordwestliche Ecke des Konzessionsgebiets in der Nähe von Zimmer Lake, einschließlich der Standorte der Bohrlöcher KLS23-007 (siehe Pressemeldung vom 29. März 2023), KLS23-008 und KLS23-011, könnte ein höheres Mineralisierungspotenzial aufweisen. Diese Bohrlöcher wurden entlang des zuvor interpretierten Kontakts zwischen dem granitischen Orthogneis im Südosten und dem metasedimentären Grundgestein im Nordwesten niedergebracht.

Tabelle 1*: Bedeutende Abschnitte aus dem Diamantbohrprogramm 2023 auf dem Konzessionsgebiet Key Lake South

Bohrloch-Nr. Abschnitt Mächtigkeit Th U Nd (ppm) Ce (ppm) Pr (ppm) La (ppm) von (m) bis (m) (m) KLS23-001 138 146 8,00 42,7 5,38 49,7 149 15,4 80 KLS23-001 157,95 161,45 3,50 37,9 9,9 62,3 164 17,95 84 KLS23-002 Keine bedeutenden Abschnitte KLS23-002A Keine bedeutenden Abschnitte KLS23-003 81,43 85,12 3,69 56,56 10,46 69,0 131 19,18 69 Einschl.: 83,43 84,12 0,69 218,00 11,00 271,0 493 75,20 251 KLS23-003 173,9 174,14 0,24 383,00 18,50 766,0 1,420 229,00 679 KLS23-004 54 55 1,00 69,60 4,18 105,0 199 29,00 104 KLS23-005 53 61 8,00 56,54 9,55 170,6 328 46,30 160 KLS23-005 75,25 77,68 2,43 97,91 6,38 188,6 385 49,50 172 KLS23-006 43 44 1,00 143,00 2,79 166,0 313 43,80 161 KLS23-006 138,0 139,0 1,00 103,00 6,33 195,0 440 55,30 202 KLS23-007 31 83,8 52,80 113,99 4,87 193,3 420 54,86 194 Einschl.: 50,24 56,12 5,88 190,74 5,90 294,4 595 83,38 275 Einschl.: 59,18 62,25 3,07 184,96 4,93 234,2 563 71,64 272 Einschl.: 72,58 73,75 1,17 277,29 13,57 498,5 1,096 140,40 496 Einschl.: 79,8 83,8 4,00 214,50 10,29 368,8 772 103,88 359 KLS23-007 109,67 111,73 2,06 188,15 7,59 298,4 637 82,51 304 KLS23-008 111,63 114,63 3,00 56,60 13,67 194 21,50 KLS23-008 159,78 160,47 0,69 239,00 10,70 342,0 777 96,20 354 KLS23-009 Keine bedeutenden Abschnitte KLS23-010 Keine bedeutenden Abschnitte KLS23-011 138,37 138,75 0,38 7,49 3,77 244 536 68,6 279 KLS23-011 142,80 143,80 1,00 18,00 3,38 132 330 37,7 162 KLS23-011 146,64 147,49 0,85 8,02 4,42 101 227 27,6 115

*Gesamtaufschluss: Eine 0,125 g schwere Teilprobe wird in einem Gemisch aus HF/HNO3/HClO4 mit sehr hohem Reinheitsgrad vorsichtig erhitzt, bis sie trocken ist, und der Rückstand wird in verdünntem hochreinem HNO3 aufgelöst.

Bohrloch KLS23-007, das einen Abschnitt von 52,80 m mit anomalen cps-Werten im Grundgebirge ergab, lieferte auch den bisher längsten bedeutenden Abschnitt, und zwar 52,80 m mit 113,99 ppm Th, 4,87 ppm U, 193 ppm Neodym (Nd), 420 ppm Cer (Ce), 54,86 ppm Praseodym (Pr) und 194 ppm Lanthan (La). Dieser lange Abschnitt umfasste vier Teilabschnitte (Tabelle 1) innerhalb pegmatitischer Einheiten, die Gehalte von bis zu 277,29 ppm Th, 13,57 ppm U, 498,5 ppm Nd, 1.096 ppm (0,11 %) Ce, 140,40 ppm Pr und 496 ppm La über 1,17 m ergaben.

ANMERKUNGEN:

Cer ist ein Element, das in Flachbildfernsehern, Energiesparlampen, Scheinwerfern und als Pigment verwendet wird. Lanthan wird für Kohlenstoffbeleuchtung, Studiobeleuchtung und Kinoprojektionen eingesetzt. Neodym ist entscheidend für die Herstellung von Dauermagneten, die in elektronischen Geräten verwendet werden. Praseodym findet Anwendung als Legierung für die Herstellung von Flugzeugtriebwerken und auch bei der Herstellung von Dauermagneten (Wikipedia). Da die REE ähnliche chemische Eigenschaften haben, treten sie häufig zusammen auf und sind für die Entwicklung von Hochtechnologie-Instrumenten von entscheidender Bedeutung.

Anschlussprogramm zur Radioaktivität im Deckgebirge:

Zu diesem Zeitpunkt sind die Quelle und die Mineralogie der anomalen cps-Werte, die in den Löchern KLS23-007 und KLS23-009 im Deckgebirge ermittelt wurden, noch nicht bestimmt worden (siehe Pressemeldung von Traction vom 5. April 2023).

- DDH KLS23-007: Die Gammastrahlensondierung im Bohrloch lieferte 2 Zonen mit anomaler Radioaktivität: Zone 1 ergab Werte von bis zu 1.254 cps auf 6 Metern (1,6 m bis 7,6 m) innerhalb des Deckgebirges;

- DDH KLS23-009: Die Bohrlochsondierung entdeckte einen etwa 69 Zentimeter langen Abschnitt mit anomaler Radioaktivität innerhalb des Deckgebirges, der sich von 0,023 Meter bis 0,716 Meter erstreckt und Werte zwischen 121 und 236 cps aufweist.

Derzeit wird ein Programm zur Untersuchung des Deckgebirges erarbeitet, um die oberflächennahen, flachen Anomalien, die in den Bohrlöchern KLS23-007 und KLS23-009 im Deckgebirge ermittelt wurden, zu erproben und zu testen. Damit soll die geochemische Signatur der im Deckgebirge lagernden Mineralisierung bestimmt werden, die für die bei den Bohrlochsondierungen festgestellte Radioaktivität verantwortlich ist.

Außerdem wurde noch nicht festgestellt, ob die Abschnitte, die bei den Bohrungen im Jahr 2023 im Grundgestein durchteuft wurden, die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Zonen darstellen.

Geochemische Analyse

Die Kernproben wurden an die geoanalytische Laboreinrichtung des Saskatchewan Research Council (SRC) in Saskatoon übermittelt. Die SRC-Einrichtung ist nach ISO/IEC 17025:2005 vom Standards Council of Canada akkreditiert (Akkreditierungsumfang #537). Die Proben werden mittels induktiv gekoppelten Plasmamethoden (ICP) mit partiellem und vollständigem Aufschluss, für Bor durch Na2O2-Fusion und für Uran durch Fluorimetrie analysiert. Die hier aufgeführten Analyseergebnisse wurden mit dem ICP-Verfahren mit vollständigem Aufschluss ermittelt.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet KLS liegt rund sechs Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen Uranverarbeitungsanlagen und Straßentransportverbindungen im Norden der Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt entlang des südöstlichen Randes des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Uranprospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Carl Schulze, P. Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Schulze ist ein Professional Geoscientist, aktives Mitglied bei APEGBC, APGO und NAPEG sowie Senior Project Manager bei Aurora Geosciences. Herr Schulze hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die diesen Daten zugrunde liegen. Herr Schulze war während der Datenerfassung physisch anwesend und untersuchte einen erheblichen Teil der Daten, die über Handsonden direkt aus dem Bohrkern gewonnen wurden, und konnte die Daten entsprechend verifizieren. Der Prozess der Datenüberprüfung unterlag keinen Einschränkungen. Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm in Bezug auf die Datenerfassung und -analyse bestand in der Sichtung der Gammastrahlungssondendaten von „unten“ und „oben“ und in der Anwendung von Qualitätskontrollmaßnahmen, die eine sorgfältige geotechnische und geologische Protokollierung aller Bohrlöcher umfassten. Dazu gehören das Layout von Probenabschnitten – typischerweise, aber nicht beschränkt auf 1,0-Meter-Intervalle, das Fotografieren des Kerns und die Entnahme von Doppelproben mit einer Rate von 1 pro 25 Gesamtproben im Probenstrom umfassten. Es wird darauf hingewiesen, dass die hierin enthaltenen Informationen einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des KLS-Konzessionsgebiets geben, jedoch nicht unbedingt repräsentativ für die tatsächliche Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

