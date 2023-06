Blackstone im Portrait: Dreht der weltgrößte Alternative Asset Manager jetzt richtig auf?

In diesem Portrait geht es um Blackstone , einen Pionier unter den Private Equity-Unternehmen und Wettbewerber von Brookfield, KKR & Co. und Apollo Global Management.



CEO der 1985 gegründeten Blackstone Group ist von Anfang an Mitgründer Stephen A. Schwarzman. Das Unternehmen adressiert institutionelle Anleger (60 %), vermögende Privatkunden (25 %) und Versicherungsgesellschaften (15 %).

Blackstone ist inzwischen der weltgrößte Verwalter von Alternativen Assets mit annähernd 1 Billion Assets under Management (AuM). Diese AuM werden in vier Kategorien unterteilt, die jeweils aus diversen einzelnen Fonds bestehen: Immobilien (33 %), Private Equity (30 %), Kredit- und Versicherungskapital (29 %) und Hedgefonds-Angebote (8 %). Im Bereich Private Equity besitzt Blackstone über 100 Unternehmen oder ist an ihnen beteiligt und mit seinem Immobilienportfolio im Wert von deutlich über 500 Mrd. USD ist Blackstone der größte Immobilienbesitzer der Welt.

Neben der Blackstone-Aktie selbst können Anleger auch in zwei börsennotierte Themenfonds investieren, den(BREIT), der ertragsbringende Immobilienwerte erwirbt, und den(BXMT), der Kredite vergibt. Imbietet das Unternehmen Darlehen, Direktkredite, Mezzanine-Finanzierungen, oder Collateralized Loan Obligations (CLO) an. Darüber hinaus arbeitet Blackstone mit Versicherern zusammen, um deren Kapital zu investieren, betreut Hedgefonds-Portfolios und investiert in Infrastruktur-Unternehmen und -projekte.Blackstone investiert das Geld seiner Kunden in jede Anlageform, mit der sich gerade gutes Geld verdienen lässt. Das können Unternehmen sein, Rohstoffe , Währungen, Immobilien, Edelmetalle, Kryptowährungen oder Kunstgegenstände – was man eben unter 'alternativen Assets' so versteht. Dabei unterliegt man nicht der strengen Regulierung, der die Banken unterworfen sind. Ein enormer Wettbewerbs- und Kostenvorteil. Und das spiegelt sich auch in Blackstones Erfolgen der letzten 30 Jahre wider...