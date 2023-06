Warren Buffett überrascht: Diese 3 KI-Perlen hat er im Portfolio!

"Investieren Sie niemals in ein Unternehmen, das Sie nicht verstehen", ist wohl eines der bekanntesten Zitate von Warren Buffett. Tatsächlich gilt der Altmeister als eher konservativer Investor mit einer gewissen Abneigung gegenüber Technologieaktien. Dennoch finden sich in seinem Portfolio einige Aktien zum Thema Künstliche Intelligenz (KI), wie The Motley Fool kürzlich herausfand.

Eines der weniger bekannten KI-Unternehmen in Buffetts Portfolio ist Snowflake. Die cloudbasierte Online-Plattform des Technologiekonzerns wurde nach eigenen Angaben "von Grund auf neu entwickelt, um maschinelles Lernen und KI-gesteuerte Data-Science-Anwendungen zu unterstützen". Mit einem Anteil von nur 0,3 Prozent am Portfolio von Berkshire Hathaway ist die Snowflake-Position allerdings "nur" rund 907 Millionen US-Dollar wert.