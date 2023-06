Beta Systems: Ergebnisziele bereits erreicht

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Beta Systems Software AG in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Dieser sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski aber lediglich dem Zyklus der Verlängerung von Lizenzverträgen geschuldet, operativ befinde sich das Unternehmen hingegen weiter in einer exzellenten Verfassung.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 habe Beta Systems 47,5 Mio. Euro umgesetzt und ein EBIT von 8,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Während der Umsatz damit fast auf Vorjahresniveau geblieben sei, habe das Ergebnis um 40 Prozent darunter gelegen, was vor allem auf eine veränderte Umsatzzusammensetzung zurückzuführen sei. Turnusgemäß stehe nämlich in diesem Geschäftsjahr ein deutlich geringeres Volumen an Lizenzverträgen zur Verlängerung an als in dem diesbezüglich außergewöhnlich starken Vorjahr, weswegen die besonders margenstarken Lizenzerlöse im ersten Halbjahr um 19 Prozent zurückgegangen seien. Darüber hinaus haben sich aber auch die Kosten teils deutlich erhöht.