Our Next Energy (ONE) und Nano One unterzeichnen gemeinsamen Entwicklungsvertrag zur Stärkung der nordamerikanischen Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien

14. Juni 2023 / IRW-Press

Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) und Novi, Michigan.

Wichtigste Punkte:

- Nano One und ONE wollen gemeinsam das Lithium-Eisenphosphat-Kathodenaktivmaterial (LFP-KAM) von Nano One zur potenziellen Nutzung in den LFP-Batterien von ONE entwickeln.

- Ziel der Zusammenarbeit ist die Qualifizierung und Validierung von LFP-KAM für einen verbindlichen Abnahmevertrag.

- Die gemeinsamen Innovationen zielen auf die Vergrößerung der Reichweite ab; gleichzeitig sollen die Kosten sowie die Umweltauswirkungen reduziert und eine Lösung für Nordamerika angeboten werden.

Nano One Materials Corp. („Nano One“), ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltige Produktion von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, und Our Next Energy (ONE), eine in Michigan ansässige Gesellschaft für Energiespeicherungstechnologien, haben einen gemeinsamen Entwicklungsvertrag (Joint Development Agreement, JDA) für eine Zusammenarbeit bei der Validierung, Qualifizierung und Produktion eines Angebots von Kathodenaktivmaterial (KAM) aus Lithium-Eisenphosphat (LFP) für den nordamerikanischen Markt unterzeichnet.

Das KAM wird in der Pilotanlage bzw. den zukünftigen kommerziellen Anlagen von Nano One in Candiac, Québec, produziert und soll potenziell bei der Produktion von LFP-Zellen von ONE genutzt werden, die in Aries- und Gemini-Batterien zum Einsatz kommen. Die Candiac-Anlage von Nano One ist momentan die einzige LFP-KAM-Produktionsanlage in Nordamerika, und ihre Produktionsmeilensteine stehen im Einklang mit den Wachstumsprognosen für die Batterieproduktion von ONE. Mit der Zusammenarbeit verfolgen ONE und Nano One das Ziel, das LFP-KAM aus der bereits gemeldeten Pilotanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr zu qualifizieren und zu validieren, was möglicherweise zu einem verbindlichen Abnahmevertrag für die zukünftige kommerzielle Produktionsanlage führen wird.