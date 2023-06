WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Ankündigung der "Strategie 2030"auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Ziele des Baumaschinenherstellers lägen deutlich über seinen Erwartungen und wohl auch über den Schätzungen am Markt, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders attraktiv erscheine die Kooperation mit dem US-Landmaschinenhersteller Deere./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 21,60EUR gehandelt.