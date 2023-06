EZB schwingt erneut den Zinshammer und signalisiert weitere Erhöhungen

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Federal Reserve nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Pause angekündigt. Die EZB hob nun ihren Einlagensatz auf 3,5 Prozent an – den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten. Marktteilnehmer haben mit diesem Schritt gerechnet. Der zentrale Leitzins, also der Satz, zu dem Banken sich Geld bei der EZB leihen können, steigt damit auf 4,0 Prozent.

"Künftige Entscheidungen werden sicherstellen, dass die Leitzinsen der EZB auf ein Niveau gebracht werden, das ausreichend restriktiv ist, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu dem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu erreichen, und dass sie so lange wie nötig auf diesem Niveau gehalten werden", erklärte der EZB-Rat am Donnerstag in einer Erklärung. Angesichts der nachlassenden Inflation lässt dies die Tür für eine Pause der EZB nach Juli offen – wie von vielen Analysten erwartet.