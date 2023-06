Agri Terra Gruppe wird neuer Global Player bei Orangensaft

Asuncion (ots) - Der deutsch-paraguayische Unternehmer Carsten Pfau,

Geschäftsführer der Agri Terra Gruppe, sieht im Bereich Orangensaft und

Saftkonzentrat eines der zukünftig wichtigsten Standbeine der

Unternehmensgruppe. Aus seinem Büro in der Hauptstadt Asunción heraus begleitet

er die Bauphase einer der größten Konzentratsfabriken der Region. Über 80.000

Tonnen an Orangen sollen schon bald in der neuen Anlage verarbeitet werden, und

diese Menge könnte durch eine Nachtschicht auch noch ausgeweitet werden. Die

hergestellten Produkte -Saftkonzentrat, Orangenöl, pasteurisierter Frischsaft-

sollen komplett exportiert werden, Abnehmer finden sich weltweit, ganz besonders

jedoch in Europa.



Die Preise für Saftkonzentrat haben sich seit 2021 beinahe verdreifacht, und ein

Ende dieser Tendenz ist bis auf weiteres nicht in Sicht. Die Ernten der weltweit

größten Orangenproduzenten, Brasilien, USA und Mexiko, gehen stetig zurück,

hauptsächlich durch Plantagenschließungen und Schädlingsbefall. Die

Bakterienerkrankung "Zitrus Greening" hat sich dabei zu einem hartnäckigen

Widersacher entwickelt, zu spät wurde die Gefahr erkannt, noch später überhaupt

erst bekämpft.