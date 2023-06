TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mehrheitlich mit Minuszeichen in die neue Woche gestartet. Eine der wenigen positiven Ausnahmen bildeten australische Aktien. Negative Impulse lieferten schwache chinesische Technologiewerte sowie Verluste der US-Börsen vom Freitag. Am Montag wird die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen bleiben.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 3929,12 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1,1 Prozent auf 19 834,00 Punkte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 1,0 Prozent auf 33 370,42 Punkte ein. Dagegen stieg der australische S&P ASX 200 um 0,6 Prozent auf 7294,90 Punkte.