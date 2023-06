Therma Bright prüft die Kostenerstattung für die therapeutische Fernüberwachung für seine KI-basierte Digital Cough-Technologie

Toronto, Ontario -- (22. Juni 2023) / IRW-Press / Therma Bright Inc. (TSXV: THRM) (OTCQB: TBRIF) („Therma“ oder das „Unternehmen“), Entwickler und Partner im Bereich einer breiten Reihe von hochmodernen, geschützten Diagnose- und Medizintechnik-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Prüfung von Möglichkeiten zur Kommerzialisierung und Monetarisierung der IT-Technologie mit künstlicher Intelligenz (KI) als Lösung für die therapeutische Fernüberwachung (Remote Therapeutic Monitoring, RTM) begonnen hat und die Verfahren der Centers for Medicare and Medicaid Service (CMS) zur Sicherung verschiedener Abrechnungscodes der Current Procedural Terminology (CPT) und des Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) für Kostenerstattungen für Patienten und Ärzte recherchiert.

Die KI-basierte DCT-Plattform von Therma Bright ist ein zeitnaher Einstieg in einen wachsenden RTM-Markt, der Unterstützung bei der Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen durch Verbesserung der Fähigkeit zur Erfassung, Organisation und Anzeige von Husten- und Atemwegsdaten für Gesundheitsdienstleister sowie Epidemiologen, die im öffentlichen Gesundheitswesen tätig sind und Krankheitsmuster und -ursachen untersuchen, bietet. Die KI-gestützte DCT-Datenerfassungslösung ermöglicht es Ärzten und Epidemiologen, genauere und fundiertere klinische Entscheidungen zu treffen, um die spezifischen Probleme eines Patienten oder die Gemeinsamkeiten einer Gruppe von Patienten schnell zu behandeln und die Ausbreitung einer Viruserkrankung schneller zu erkennen.

„Die weltweite Verbreitung von Smartphones in Verbindung mit verbesserter 4G/5G-Internetkonnektivität und der Erfassung und Analyse von Daten aus KI-basierten und maschinellen Lernsystemen hat dazu beigetragen, den IT-Bereich im Gesundheitswesen voranzubringen“, so Rob Fia, CEO von Therma Bright. „Die COVID-19-Pandemie war der Warnschuss für unsere globalen Gemeinschaften und zeigte die Notwendigkeit, kritische Gesundheitsdaten wie digitale Husten-Technologie von einem einzelnen Patienten bis zu Millionen von Menschen schnell und effizient zu erheben, zu erfassen und zu analysieren, sodass eine Klinik, ein Arzt, ein Unternehmen und/oder eine staatliche Stelle den potenziellen Anstieg oder die Prävalenz einer chronischen Krankheit besser bestimmen kann.“