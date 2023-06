Drone Delivery Canada kündigt die Kommerzialisierung der Canary-Drohne an

TORONTO, ONTARIO – 27. Juni 2023 / IRW-Press / – Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich bekannt zu geben, dass Transport Canada die Unbedenklichkeitserklärung (Safety Assurance Declaration) des Unternehmens akzeptiert hat und sein ferngesteuertes Luftfahrzeug (Remote Piloted Aircraft/„RPA“) vom Typ Canary damit nun über Menschen betrieben werden darf. Dies ist der letzte Meilenstein in der Entwicklung des Canary-RPA und stellt einen bedeutenden Meilenstein im Engagement des Unternehmens für Sicherheit, Technologieentwicklung und betriebliche Spitzenleistungen dar. Das Canary-RPA ist für die Auslieferung einer Vielzahl von Sendungen, einschließlich Medizinbedarf, sowohl in städtischen als auch in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten konzipiert.