NEW YORK (dpa-AFX) - Nach sechs Verlusttagen in Folge haben die US-Aktienmärkte am Dienstag einen Anlauf nach oben genommen. Der Dow Jones Industrial baute seine moderaten Anfangsgewinne stetig aus und notierte im späteren Handelsverlauf 0,7 Prozent höher bei 33 936,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,1 Prozent auf 4377,63 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,7 Prozent auf 14 941,58 Punkte.

Unterstützung kam von besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Diese hätten die Zuversicht der Anleger widergespiegelt, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könnte, hieß es am Markt. So waren die Auftragseingänge langlebiger Güter im Mai gegenüber dem Vormonat überraschend weiter gestiegen. Zudem kletterten die US-Hauspreise im April überraschend deutlich nach oben. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai legte unerwartet kräftig zu. Ferner hellte sich die Stimmung der Verbraucher im Juni stärker auf als erwartet.