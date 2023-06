Tick Trading Software: Prognose bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 (per 30.9.) einen leichten Umsatzanstieg um knapp 1 Prozent auf rund 4,4 Mio. Euro verzeichnet, beim EBIT jedoch einen deutlichen Rückgang auf 1,0 Mio. Euro verbucht. In der Folge erhöhen die Analysten dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Management mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, die im Rahmen der Erwartungen lagen, die zuvor veröffentlichte Unternehmensguidance bestätigt. Demnach werde ein Nettoergebnis von 0,40 bis 0,80 Mio. Euro erwartet. Die Ergebnisprognose solle am oberen Ende der Bandbreite erreicht werden. Nach Meinung der Analysten sei die Bestätigung der bisherigen Ergebnisguidance als sehr konservativ einzustufen, da das Unternehmen bereits mit dem Halbjahresergebnis den überwiegenden Teil der oberen Bandbreite der Ergebnisprognose erreicht habe. Vor dem Hintergrund der über den Erwartungen von GBC liegenden Nettoperformance und der Bestätigung des positiven Unternehmensausblicks passe das Analystenteam die bisherige Ergebnisschätzung für das aktuelle Geschäftsjahr 2022/23 nach oben an und rechne bei weiterhin erwarteten Umsatzerlösen von 8,64 Mio. Euro mit einem Jahresüberschuss von 0,78 Mio. Euro (zuvor: 0,59 Mio. Euro). In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 18,40 Euro (zuvor: 18,30 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.06.2023, 12:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 29.06.2023 um 08:36 Uhr fertiggestellt und am 29.06.2023 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27279.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Tick Trading Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 8,825EUR gehandelt.