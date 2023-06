Internationale Einzelhandelsallianz EMD vereinbart Partnerschaft mit dem führenden belgischen Einzelhändler Colruyt Group / Gemeinsame Beschaffung von Eigenmarkenprodukten beginnt ab sofort

Pfäffikon/Schweiz (ots) - Die European Marketing Distribution (EMD) meldet eine

neue und bedeutende Partnerschaft: Mit dem belgischen Top-Einzelhändler Colruyt

Groupwurde ein Abkommen zur gemeinsamen internationalen Beschaffung von

Eigenmarkenprodukten unterzeichnet. Die Colruyt-Gruppe, ein erfolgreiches

Familienunternehmen, ist mit ihren Lebensmittelvertriebskanälen nicht nur in

Belgien, sondern auch in Frankreich und Luxemburg aktiv. Im Geschäftsjahr

2022/23 (1. April bis 31. März) hat der neue EMD-Kooperationspartner einen

konzernweiten Umsatz von weit über 10 Milliarden Euro erzielt.



Philippe Gruyters, Managing Director bei der European Marketing Distribution AG,

freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Colruyt-Gruppe im Bereich Private

Label Joint Sourcing. Und unterstreicht, wie gut das Unternehmen mit Hauptsitz

in Halle (bei Brüssel, Belgien) ins europäische und globale Netzwerk der EMD

passt: "Die Colruyt-Gruppe gehört zu den kundenorientiertesten und innovativsten

Einzelhändlern mit einem bereits starken Eigenmarkenangebot. Genau das ist eine

hervorragende Voraussetzung für die jetzt beginnende Zusammenarbeit mit der

EMD-Allianz, die sich ihrerseits insbesondere auf die Beschaffung von

nachfragestarken Eigenmarken konzentriert."