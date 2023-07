Bald ist es so weit: Aus Smartbroker wird SMARTBROKER+

Wer sich für Aktien, Fonds & Co. interessiert, kommt an unserem hauseigenen Broker kaum vorbei. Mit unserer bewährten Handels-Plattform richten wir uns an Anleger, die sich ihr Depot besonders kostengünstig zusammenstellen möchten. Die große Auswahl an Handelsplätzen bietet bereits heute ein breit gefächertes Anlageuniversum und über gettex ist der Aktienhandel sogar ab 0 Euro (ab 500 Euro pro Trade, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen) [TE1] möglich. Eine große Auswahl an Fonds (ganz ohne Ausgabeaufschlag), ETFs und Sparplänen sowie Derivate für erfahrene Anleger runden das Portfolio ab.

Mit SMARTBROKER+ haben wir unseren bisherigen Smartbroker komplett überarbeitet. Der Relaunch zeigt sich zunächst optisch: Anleger und Investoren erwartet ein innovatives Design und ein intuitives Handling. Doch Aussehen ist nicht alles. Das Herzstück wird künftig die App sein, die alles bietet, was es für ein erfolgreiches Depot braucht. Newsalarm, Watchlisten, Analysten-Bewertungen und ein umfangreicher Entdecken-Bereich mit spannenden Investment-Ideen liefern das Handwerkszeug, um auf Profi-Niveau zu investieren. Unsere App soll zum ständigen Begleiter werden: Einmal anmelden und das Depot sowie der News-Ticker sind immer griffbereit auf dem Handy dabei. Und das Beste: Unsere Kunden profitieren weiterhin von günstigsten Konditionen.

Aktien, Fonds, ETFs und Derivate – alles in einem Depot

Egal ob man neu in die Welt der Börse einsteigen möchte und die ersten Schritte geht oder bereits langjährige Börsenerfahrung gesammelt hat: Der neue SMARTBROKER+ hält alle Instrumente bereit, um mehr aus seinem Geld zu machen. Damit die mit Aktien, Fonds & Co. erzielte Performance auch voll im Depot ankommt und nicht durch hohe Kosten geschmälert wird, bleiben unsere Konditionen natürlich weiterhin günstig und über gettex ist der Aktienhandel weiterhin ab 0 Euro möglich (ab 500 Euro pro Trade, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen).

Lieblingsaktien traden, mit Watchlisten den Überblick behalten, in wenigen Klicks einen flexiblen Sparplan einrichten oder unser umfassendes Angebot an Optionsscheinen, Zertifikaten und Knockouts entdecken: SMARTBROKER+ bietet das volle Leistungsspektrum einer klassischen Depotbank zu den günstigen Preisen eines Neo-Brokers. Geführt werden die Depots und das Verrechnungskonto künftig dann von der Baader Bank, mit der wir einen starken und renommierten Partner gewonnen haben.

Jetzt schon erste Eindrücke zu SMARTBROKER+ sammeln

Der Startschuss von SMARTBROKER+ steht bevor. Wer sich schon jetzt mit dem neuen Design vertraut machen möchte, kann einfach auf diesen Link klicken und sich dort in einen E-Mail-Verteiler eintragen. Wir informieren Sie dann über die weitere Entwicklung des Smartbrokers. Auf diese Weise verpassen Sie keine Informationen.

Bald verfügbar: Die SMARTBROKER+ App

Trading im Web, iOS & Android

Watchlisten und Echtzeit-Kursdaten

News, Kennzahlen und Analysten-Bewertungen

Entdecken-Bereich mit spannenden Investment-Ideen

Und wie gewohnt: günstige Konditionen und ein breites Produktspektrum

Dieser Beitrag stammt aus der aktuellen Ausgabe "Fonds Spezial", dem Kundenmagazin von FondsDISCOUNT.de. Autor: KS, Smartbroker-Redaktion