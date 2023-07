STADA baut Consumer-Healthcare-Portfolio in Europa aus und übernimmt weitere Marken von Sanofi (FOTO)

Bad Vilbel (ots) -



- STADA kauft etablierte Consumer-Healthcare-Marken von Sanofi in zahlreichen

Ländern einschließlich Belgien, Deutschland, Ungarn, Spanien, Großbritannien

und Schweden.

- Das Portfolio umfasst Marken wie Antistax, Lomudal, Omnivit und Opticrom zur

Behandlung von Veneninsuffizienz und Allergien sowie weiteren Indikationen,

die den CHC-Fußabdruck von STADA optimal ergänzen.

- STADA CEO Peter Goldschmidt: "Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer

Zusammenarbeit mit Sanofi. Diese Akquisition stärkt erneut STADAs Position als

einer der vier führenden Anbieter im europäischen Consumer-Healthcare-Markt

und beschleunigt unseren Wachstumskurs im Einklang mit unserem Auftrag 'Caring

for People's Health as a Trusted Partner'".



STADA erwirbt erneut etablierte und führende lokale Consumer-Healthcare-Marken

von Sanofi und erweitert damit sein Portfolio in europäischen Märkten

einschließlich Belgien, Deutschland, Ungarn, Spanien, Großbritannien und

Schweden. In Deutschland wird das Unternehmen künftig die Verantwortung für das

gesamte Sortiment der bekannten Marke Antistax bei Venenleiden übernehmen. Zum

Portfolio gehören Venentabletten, Venencreme und das Frischgel in verschiedenen

Packungsgrößen.