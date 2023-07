DAX wieder zurück in neutraler Zone – Sehr viel Optimismus in Sachen US-Inflation

Die Aktienkurse schwanken weiter im Takt mit den Konjunkturdaten einerseits und der Verbalakrobatik der Notenbanken andererseits. Je nachdem, welche Richtung in Sachen Zinsen beide vorgeben, steigt und sinkt die Risikobereitschaft der Investoren. Heute Nachmittag spielt die Musik dann in Form der Inflationsdaten aus den USA für den Monat Juni.

Hier kennt der Optimismus scheinbar keine Grenzen, gute drei Prozent in der Gesamtrate werden erwartet, während die Kernrate ebenfalls etwas zurückkommen soll, auf fünf Prozent. Hier ist also durchaus Enttäuschungspotenzial gegeben. Auf der anderen Seite würde ein so starker Rückgang auch in Richtung Zwei-Prozent-Ziel der Fed den Druck von selbiger nehmen, über die fest eingeplante Zinserhöhung Ende Juli noch hinauszugehen. Die heutigen Daten könnten also ganz klar die Richtung der Börse über den Sommer vorgeben.

Der Deutsche Aktienindex ist so schnell wieder in seine neutrale Seitwärtsspanne zurückgekehrt, wie er sie zuvor verlassen hatte. Das spricht für eine robuste Verfassung des Marktes und für überwiegend starke Hände, in denen die deutschen Aktien liegen. Sollte hier heute Nachmittag nichts anbrennen, ist ganz klar von einer typischen Bärenfalle auszugehen, die die wenigen zittrigen Hände in den vergangenen Tagen aus dem Markt geschüttelt hat. Allerdings droht auf dem aktuellen Niveau und bei ausleibender Überraschung von der Inflationsfront in den kommenden Tagen eine eher lustlose Seitwärtstendenz.