ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Orsted von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 530 auf 610 dänischen Kronen angehoben. Der Wendepunkt sei erreicht, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hersteller von Windkraftanlagen auf offener See kämpften immer noch mit der Blase zwischen 2017 und 2021, die Dänen hätten aber ihren Weg gefunden. Mit dem neuen Kursziel bewertet Freshney die Pipeline bis 2032 und hat für 2024 ein höheres operatives Ergebnis angesetzt als bisher. Um noch optimistischer zu werden, müssten aber die Zinsen fallen. Das Niedrigzinsumfeld sei die große Triebfeder gewesen bis 2021./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 03:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Orsted Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 83,20EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Credit Suisse

Kursziel: 610 Euro