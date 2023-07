Vital Battery Metals nimmt Arbeitsprogramm auf dem Lithiumprojekt Schofield in Nordwest-Ontario auf

13. Juli 2023 - Vancouver, B.C / IRW-Press / - Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Explorationsprogramm (das „Programm“) auf seinem Lithiumprojekt Schofield („Projekt“) im Nordwesten Ontarios eingeleitet hat. Für die Leitung des Programms zeichnet die Firma Clark Exploration Consulting Inc. verantwortlich, die seit 1987 geologische Beratungsdienste in Ontario (Kanada) sowie in vielen anderen Rechtsgebieten sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene anbietet.

- Auf dem Projekt gibt es 17 kartierte Pegmatitausbisse, die noch nicht eingehend auf eine LCT-Mineralisierung erprobt wurden.

- Das Projekt ist strategisch direkt neben dem Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration angesiedelt.

- Das Projekt befindet sich 15 km nördlich der Grenze des Terrans der Unterprovinz Quetico-Wawa und profitiert von tiefliegenden regionalen Strukturen, die bekanntermaßen Einfluss auf die LCT-Pegmatitmineralisierung nehmen.

- Das Projekt befindet sich innerhalb der Unterprovinz Quetico und enthält eine Vielzahl von weiterentwickelten S-Typ-Granitoiden und Pegmatiten, die in metamorphisierten Sedimenten (Paragneisen) und Metavulkaniten lagern.

- Historische Splitterproben aus dem Hearst-Landpaket von Brunswick Exploration haben 5,15 % Li2O ergeben (siehe Pressemeldung von Brunswick Exploration Inc. vom 3. Oktober 2022).

Abbildung 1 - Geologie der Region rund um das Lithiumprojekt Schofield von Vital Battery Metals

Die Explorationsphase des Projekts wird ein 16-tägiges dreistufiges Prospektionsprogramm umfassen. Wie das bereits angekündigte Programm des Unternehmens für das Lithiumprojekt Dickson Lake zielt auch das aktuelle Programm darauf ab, Pegmatitgänge auf dem Projekt ausfindig zu machen, abzugrenzen und zu beproben. Die Crews werden an einem Tag alle historischen Straßen auf dem Projektgelände lokalisieren und erkunden, um festzustellen, welche davon nutzbar sind und welche nicht. In der nächsten Phase werden Prospektionsarbeiten und Probenahmen absolviert. Die Crews werden in den nächsten 7 bis 10 Tagen das Projekt durchqueren und versuchen, die Pegmatite zu orten und zu beproben, die in historischen Berichten erwähnt wurden, aber auch neue Pegmatite, über die bisher nicht berichtet wurde. Die letzte Phase des Programms beinhaltet manuelle Abtragungsarbeiten und Schlitzprobenahmen. Die Ziele für diese Aktivitäten werden auf Grundlage ihrer Höffigkeit, Deckschicht und Lage ausgewählt. In der verbleibenden Zeit werden die Crews einen Aufschluss manuell abtragen sowie detailliert kartieren und dort Schlitzproben entnehmen. Die gesammelten Proben werden an die Einrichtung von AGAT Laboratories in Thunder Bay (Ontario) überstellt werden.