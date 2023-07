3M ist Finalist in der Rubrik "Nachhaltigkeit" im Fast Company-Ranking / "Beste Arbeitsplätze für Innovatoren" (FOTO)

Neuss (ots) - Die renommierte US-Zeitschrift Fast Company hat zum fünften Mal

ein Ranking der besten Arbeitsplätze für Innovatoren veröffentlicht. Das Magazin

wählt jährlich Organisationen und Unternehmen aus, die sich durch besonderes

Engagement zur Förderung und Entwicklung von Innovationen auf sämtlichen Ebenen

hervorheben. 3M wurde als Finalist in der Kategorie "Nachhaltigkeit" für

Klima-Innovationen ausgezeichnet, darunter das 3M Nanostructured Supported

Iridium Catalyst Powder, eine Technologie, die die Produktion von grünem

Wasserstoff kostengünstiger, effizienter und einfacher macht. Neben 3M wurden

unter anderem Adobe, Spotify, Nvidia und Morgan Stanley ausgezeichnet.



Das in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Accenture entwickelte Ranking

der "Best Workplaces for Innovators 2023" umfasst 100 Unternehmen aus einer

Reihe von Branchen, darunter Unterhaltung, Biotechnologie, Konsumgüter,

Marketing, Bildung und Gesundheitswesen. Die Redakteur:innen von Fast Company

und die Expert:innen von Accenture haben gemeinsam fast 1.000 Einreichungen

bewertet. Ein Gremium von acht Juror:innen hat die Einreichungen geprüft und die

100 besten Unternehmen gekürt. Mit den Awards werden Arbeitgeber aus der ganzen

Welt ausgezeichnet.