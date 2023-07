"Defensiv mit starker Marktstellung": Ist dieser Weltmarktführer jetzt ein Kauf?

Ask 0,62

Während der Fokus in den vergangenen Jahren auf den wechselnden CEOs und dem Tod von Großaktionär Heinz Hermann Thiele lag, sei es nun an der Zeit, "einen neuen Blick" auf die Aktie zu werfen, so Steilen. Das Unternehmen wird aktuell mit einem KGV von 16 gehandelt.

Besonders spannend sei die Aktie mit dem Blick auf den Megatrend Autonomes Fahren. "Wir erwarten, dass der Umsatz von Knorr-Bremse aufgrund der starken starken Megatrends (zunehmende Sicherheit und autonomes Fahren) langfristig steigen wird", so die Analystin weiter.

Sie stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und setzt ihr Kursziel auf 77 Euro fest, ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 65,94EUR gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion