Volvo Group und Westport unterzeichnen Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures zur Reduzierung von CO₂-Emissionen im Fernverkehr

Das HPDI-Kraftstoffsystem von Westport ist eine leistungsstarke Lösung, die erhebliche Kohlenstoffreduzierungen in schwer reformierbaren Sektoren wie Schwerlast- und Geländemobilität unterstützt. HPDI ermöglicht es den Herstellern von Lastkraftwagen und Geländegeräten weltweit, die Herausforderungen bei der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen von Euro 7 und dem US-amerikanischen WPA zu meistern, während Endverbrauchern erschwingliche Optionen angeboten werden, die durch kohlenstoffneutrale Brennstoffe wie Biogas, kohlenstofffreie Brennstoffe wie grünen Wasserstoff und andere erneuerbare Brennstoffe angetrieben werden. Während Volvo einer der Hauptkunden des Gemeinschaftsunternehmens sein wird, besteht die Aufgabe des Gemeinschaftsunternehmens darin, die Kommerzialisierung von HPDI zu fördern, indem neue LKW- und Gerätehersteller als Kunden gewonnen werden.

Westport wird die derzeitigen Vermögenswerte und Aktivitäten von HPDI, einschließlich des damit verbundenen Anlagevermögens, des geistigen Eigentums und des Geschäfts, in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Volvo erwirbt einen Anteil von 45 % an dem Gemeinschaftsunternehmen für einen Betrag von ca. 28 Mio. US$ (ca. SEK 300 Mio. SEK) plus bis zu 45 Mio. US$ (ca. SEK 500 Mio. SEK), abhängig von der Leistungsentwicklung des Gemeinschaftsunternehmens.

Volvo hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 Produkte, Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die netto keine Treibhausgase produzieren. Volvo glaubt, dass die Zukunft vielfältige Antriebslösungen für verschiedene Anwendungen erfordern wird, um die Anforderungen von Kunden und der Umwelt zu erfüllen. Volvo befürwortet einen dreigleisigen Ansatz: Batterieelektrik, Brennstoffzellenelektrik und Verbrennungsmotoren.