SAP kappt Prognose für das erklärte Zukunftsgeschäft - Aktie fällt

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat auch im zweiten Quartal Schwächen in seinem erklärten Zukunftsgeschäft gezeigt. Das Dax -Schwergewicht korrigierte am Donnerstag seine Jahresziele, weil die Clouderlöse schwächer ausfielen als erwartet. Einige große Kunden aus dem öffentlichen Sektor hätten sich wegen anhaltender ökonomischer Unsicherheiten für eine Lizenz- statt für eine Cloudlösung entschieden, sagte Konzernchef Christian Klein. "Ein Trend weg von der Cloud ist das aber nicht."

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. In New Yorker Handel lagen Papiere des Konzerns am frühen Abend mehr als fünf Prozent im Minus. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie im nachbörslichen deutschen Handel rund vier Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs.