VAT Group AG: CEO-Nachfolge und detaillierte Ergebnisse H1 2023 - Telefonkonferenz und Webcast

Die VAT Group AG lädt zu einer Medien- und Investoren Telefonkonferenz und Webcast ein, um die detaillierten Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 vorzustellen und einen Ausblick für den Rest des Jahres zu geben. Die Präsentationen und die Frage-und-Antwort-Runde werden auf Englisch gehalten. Die Veranstaltung findet am 27. Juli 2023 um 11:00 Uhr MESZ statt und kann entweder über die Telefonkonferenz oder den Webcast verfolgt werden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, entweder über die Konferenzschaltung oder das Chat-Fenster im Webcast an der Q&A-Sitzung teilzunehmen. Die Präsentationsfolien stehen zum Download zur Verfügung und eine Aufzeichnung des Webcasts wird später auf der VAT-Website verfügbar sein.Darüber hinaus gibt die VAT Group AG bekannt, dass Urs Gantner zum neuen CEO ernannt wurde. Er wird am 1. Januar 2024 die Nachfolge von Mike Allison antreten, der seinen Rücktritt zum Ende des Geschäftsjahres 2023 angekündigt hat. Urs Gantner ist derzeit Executive Vice-President der VAT-eigenen Semiconductor Solutions Group und verfügt über einen Master in Maschineningenieurwissenschaften der ETH. Er ist seit 2004 bei VAT tätig und hat das Halbleitergeschäft des Unternehmens erfolgreich ausgebaut. Der Verwaltungsratspräsident Martin Komischke lobt Gantner als perfekten Nachfolger für Mike Allison und betont die hohe Qualifikation der Mitarbeiter von VAT. Mike Allison äußert sich positiv zur Nachfolgelösung und ist überzeugt, dass Gantner die VAT auf einem nachhaltigen und profitablen Wachstumskurs halten wird. Urs Gantner freut sich auf seine neue Rolle als CEO und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten sowie des globalen Teams von VAT.Die VAT Group AG ist ein weltweit führender Anbieter von High-End-Vakuumventilen und berichtet in den Segmenten Ventile und Global Service. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 1'145 Millionen und beschäftigt rund 3'000 Mitarbeiter weltweit.

Die VAT Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 375,4EUR gehandelt.