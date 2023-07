E-Mobilität: KfW IPEX-Bank beteiligt sich an zertifizierter grüner Finanzierung für Ladeinfrastruktur in Großbritannien

Frankfurt am Main (ots) - Gridserve, ein technologiegestütztes Unternehmen für nachhaltige Energie und ein führender britischer Betreiber von Ladestationen für E-Autos, der sich auf Schnell- und Ultra-Schnellladestationen spezialisiert hat, hat im Rahmen einer zertifizierten grünen Finanzierung 326 Mio. GBP aufgenommen, um bestehende Investitionskredite zu refinanzieren und die nächste Phase des Ausbaus von Ladestationen zu finanzieren. Gridserves Green Finance Framework ist das erste offiziell ausgewiesene grüne Darlehen für Ladeinfrastruktur in Großbritannien.



Die Bankengruppe hinter der Finanzierung besteht aus CIBC, KfW IPEX-Bank, Lloyds Bank, MUFG, Natixis, NatWest, Santander und UK Infrastructure Bank.