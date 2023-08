SBF AG übernimmt AMS Software & Elektronik GmbH - Stärkung der Elektronikfertigung und Unabhängigkeit

Die SBF AG, ein Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen, hat die Übernahme der AMS Software & Elektronik GmbH angekündigt. Mit dieser Übernahme will SBF seine Wertschöpfungstiefe in der Elektronikfertigung erweitern und seine Unabhängigkeit stärken. Der bisherige Geschäftsführer von AMS wird weiterhin in der Geschäftsführung tätig sein. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die Integration von AMS in die SBF-Gruppe wird zu deutlichen Umsatzbeiträgen ab August 2023 führen und einen signifikanten EBITDA-Beitrag nach der operativen Integration in die Prozesse der SBF-Gruppe bringen. Die Übernahme wird mit einem Mix aus liquiden Mitteln und einem Bankdarlehen finanziert. AMS ist ein spezialisierter Anbieter der Elektronikfertigung und hat im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rund 16,4 Mio. € erzielt. Die Integration von AMS in die SBF-Gruppe wird die Wertschöpfungstiefe in der Fertigung von Elektronikteilen erhöhen und die Unabhängigkeit von externen Lieferkettenproblemen verringern. Die SBF-Gruppe plant, ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023 zu überarbeiten und die Umsatz- und Ergebnisbeiträge von AMS einzubeziehen. Die Übernahme wird zu einer erheblichen Umsatz- und Ergebnissteigerung auf Konzernebene führen. Die SBF AG ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und Industrie.

Die SBF Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,90EUR gehandelt.